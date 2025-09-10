Nicușor Dan, după intrarea dronelor rusești în Polonia: Rusia trebuie oprită și presată. Se comportă agresiv

Președintele Nicușor Dan a reacționat, miercuri, după ce Polonia a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei.

„Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre și sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace. Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur”, a transmis Nicușor Dan, miercuri, pe X.

De asemenea, președintele a transmis că România va continua „să sprijine pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”

Russia has demonstrated again, also through the flagrant violation of Polish airspace last night, that it is behaving aggressively, constantly testing our limits and defying all our efforts to achieve peace.



Reacția lui Nicușor Dan vine după ce Polonia a doborât miercuri drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc pe scară largă în vestul Ucrainei, statul membru NATO numind incursiunea „un act de agresiune” și marcând prima ciocnire între Rusia și un membru al alianței în timpul războiului din țara vecină.

Anterior, și ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat. El a declarat că țara noastră va „răspunde ferm” la orice încercare a Moscovei de a pune în pericol securitatea UE. „România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a spus el.

Miercuri dimineață, după ce Polonia a fost în alertă maximă și a precizat că vehicule aeriene fără pilot i-au încălcat spațiul aerian, România a ridicat două aeronave de luptă de la sol după ce radarele MApN au detectat un grup de drone rusești în apropiere de granița țării noastre, a anunțat armata. Populația din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.