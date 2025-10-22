Nicușor Dan a promulgat legea privind reforma sănătății. Președintele a anunțat ce se schimbă

Președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete, miercuri, printre care și cel privind promulgarea legii privind reforma în domeniul sănătății, pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

„Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical”, a anunțat Dan pe X.

Șeful statului a precizat ce schimbări va aduce noua legislație, care vine și în ajutorul persoanelor vulnerabile.

„În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă”, a subliniat Dan.

Președintele a indicat că atât pacienții, cât și cadrele medicale vor beneficia de un sistem mai amplu de supraveghere pentru siguranța lor.

„Prin această lege, va deveni obligatorie și instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici. Scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale. În același timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale”, a mai spus Dan.

Reforma în sănătate, asumată de Guvernul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat la 1 septembrie, când Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament privind reforma în domeniul sănătății, că noile măsuri vor aduce mai multă ordine și corectitudine în sistemul medicat, mai multă grijă pentru pacienți și va face serviciile mai accesibile.

„Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista în absenţa unui sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient. Deşi bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deşi au fost creşteri salariale mari în anii trecuţi şi s-au făcut investiţii în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, iar în acest timp problemele s-au acumulat. A venit vremea să facem ce trebuia făcut de mult”, a spus premierul în Parlament.

Bolojan a explicat la începutul lunii septembrie că schimbările vor aduce mai multă corectitudine în sistem și reduce risipa.

„În primul rând, reforma pe care o propunem azi porneşte de la principiul reorientării pacienţilor din zona de spitalizare către medicina de familie şi medicina de specialitate. Din eliminarea internărilor care nu sunt necesare şi tratarea pacienţilor la medicul de familie sau de specialitate, se pot economisi peste 3 miliarde de lei care se fie redirecţionaţi tot pentru servicii medicale”, a spus Bolojan.

Măsurile din domeniul sănătății sunt:

Amenzi pentru medicii care nu consultă și în policlinica spitalului: Medicii care lucrează în spitale vor fi obligați să acorde, în timpul programului de lucru, și consultații în ambulatoriul integrat, unde pacienții pot fi consultați în regim de policlinică, pentru minimum o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână;

Spitalele care alocă mai mulți bani pentru salarii decât pentru tratarea pacienților vor fi nevoite să desfășoare mai multe servicii, astfel încât să acopere acel buget;

Medicii de familie vor fi stimulați financiar să ofere mai multe servicii medicale;

Servicii medicale decontate oferite de caravane mobile care vor merge în zone izolate: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile pentru comunitățile izolate, iar serviciile vor fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate;

Spitale strategice și consorții medicale: O serie de spitale din România vor putea fi declarate spitale „de importanță strategică”. Criteriile de încadrare în această categorie lista spitalelor de importanță strategică vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern;

Crește taxa clawback pentru producătorii de medicamente: Taxa clawback este o obligație de plată care revine trimestrial deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, productori sau distribuitori de medicamente;

Rezidenții de la privat vor fi plătiți de spitalul privat: Ei nu vor mai fi plătiți de Ministerul Sănătății, așa cum se întâmplă în prezent.

Legea a fost contestată la CCR de partidele aflate în opoziție, AUR, S.O.S. și POT, însă sesizarea a fost respinsă în urmă cu două săptămâni de judecătorii constituționali.