Nicușor Dan continuă periplul prin țară: „Vizită surpriză” astăzi

Prezența lui Nicușor Dan și a familiei sale a fost anunțată de către pagina de Facebook „Adoptă o Casă la Roşia Montană”, un program de salvare a patrimoniului din această localitate care în urmă cu peste un deceniu a fost în centrul disputelor privind un proiect de exploatare a aurului.

Nicușor Dan a fost unul dintre activiștii care s-au implicat activ în protestele împotriva proiectului de exploatare a aurului de la Roșia Montană. În 2013, zeci de mii de români au cerut în stradă respingerea unei legi care permite exploatarea aurului de către compania Roșia Montană Gold Corporation, inițiată de Guvernul Ponta. Legea a fost respinsă în cele din urmă de Parlament, iar proiectul de eplotare a fost blocat.

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!”, este mesajul de pe Facebook transmis de „Adoptă o Casă la Roşia Montană”.

Pe pagina de Facebook, au fost postate mai multe fotografii cu președintele Nicușor Dan și persoanele care lucrează în program.

Nicușor Dan, „într-o perioadă de concedii”

Vineri, Nicușor Dan a fost absent de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Era pentru prima dată când un președinte lipsea de la evenimente din 2011. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat ulterior că șeful este „într-o perioadă de concedii”, acesta fiind motivul pentru care a lipsit de la festivitățile de la Constanța.

Președintele și familia lui au ales să asiste vineri la o slujbă la mănăstirea Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal.Șeful statului a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.

Sâmbătă, Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei. Potrivit filmărilor făcute de cei prezenți, președintele a fost primit cu pâine și sare de către stareț și i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă.

Aceste evenimente, la fel care vizita de luni de la Roșia Montană, nu s-au regăsit pe agenda oficială a președintelui.

A doua zi, a postat duminică seară un clip video cu drumeţiile sale din ultimele zile, el afirmând că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România.

Tot duminică, Nicușor Dan a participat pruin videoconferință la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) a țărilor care sprijină Ucraina. Reuniunea a avut pe agendă rezultatele summitului Donald Trump – Vladimir Putin de vineri și înaintea vizitei pe o care va face Volodimir Zelenski, alături de mai mulți lideri europni, luni la Washington.