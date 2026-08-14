S-au numărat voturile în cursa neașteptată din Clacton între Nigel Farage și politicianul care poartă pe cap un coș de gunoi

Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, și-a recâștigat vineri mandatul parlamentar în urma unui scrutin pe care el însuși l-a provocat pentru a-și consolida poziția în fața acuzațiilor de nereguli financiare. Însă principalul său contracandidat, un comediant costumat într-un tomberon, a obținut mai mult de un sfert din voturi, transmite Reuters.

Farage, cel mai vocal promotor al „Brexit”-ului prin care Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, nu s-a prezentat la numărarea voturilor din stațiunea Clacton de pe litoralul din sudul Angliei, afirmând că poliția l-a informat că există o campanie menită să perturbe rezultatul.

„Să fiu al naibii dacă o să stau pe o scenă, după ce am obținut o victorie răsunătoare… și să fiu discreditat și umilit de niște nimeni”, le-a spus Farage susținătorilor la o petrecere înainte ca rezultatul să fie anunțat. În mod tradițional, politicienii britanici participă la numărătoare, absența sa fiind considerată foarte neobișnuită.

Alegerile au fost declanșate după ce Farage și-a dat demisia din parlament luna trecută pentru a solicita un nou mandat din partea alegătorilor, în ceea ce el a descris drept un „război” împotriva „establishment”-ului. Acesta a acuzat rivalii politici și presa că încearcă să îl discrediteze din cauza cadourilor pe care le-a primit de la donatori bogați. Scandalul a izbucnit după ce s-a descoperit că Farage, în vârstă de 62 de ani, a primit cadouri în valoare de milioane de lire sterline, fără să le declare.

După ce principalele partide britanice s-au retras din cursa pentru mandatul din Clacton, calificând scrutinul drept o manevră în interes propriu a lui Farage, principalul contracandidat al acestuia a ajuns să fie Contele Tomberon, un personaj creat de comedianul Jonathan Harvey, care a devenit o prezență constantă și amuzantă la alegerile britanice.

Printre altele, acesta le-a promis alegătorilor din Clacton plafonarea prețului cornetelor de înghețată și recrutarea obligatorie în armată a oricărei persoane care folosește difuzorul telefonului în transportul public. Contele Tomberon a obținut 26,7% din voturile exprimate, în timp ce Farage și-a asigurat un nou mandat de parlamentar, cu 62,8% din voturi.

Semne că trendul favorabil pentru partidul lui Farage începe să încetinească

După ce s-a bucurat mult timp de un avans considerabil în sondajele de opinie, popularitatea Reform UK a început să scadă, în parte din cauza scandalului cu donațiile în care a fost implicat Farage. Acesta este anchetat de parlament pentru a se stabili dacă ar fi trebuit să declare un cadou în valoare de 5 milioane de lire sterline primit de la un miliardar investitor în criptomonede.

Laura Richards-Gray, lector în științe politice la Universitatea Birkbeck din Londra, a spus că absența candidaților marilor partide la alegerile din Clacton a subminat încercarea lui Farage de a transforma scrutinul într-o confruntare pe care el a numit-o „poporul împotriva establishment-ului”.

„Acest lucru s-a întors împotriva lui, în special la nivel național, deoarece Farage a pierdut controlul asupra narațiunii”, afirmă ea, adăugând că unii alegători au considerat alegerile „o pierdere de timp și bani”.

Poziția lui Farage nu a fost ajutată nici de creșterea sprijinului pentru Partidul Laburist aflat la guvernare.

De când Andy Burnham a devenit prim-ministru luna trecută, laburiștii au înregistrat o creștere a popularității, partidul conducând Reform cu 28% la 25%.

Burnham a dominat titlurile din presă și comentariile de pe rețelele sociale în primele sale săptămâni în funcție și, deși următoarele alegeri naționale sunt așteptate peste trei ani, pare să consolideze în jurul Partidului Laburist un bloc politic de orientare de stânga.

Reform, pe de altă parte, concurează pentru un electorat de dreapta divizat, alături de Partidul Conservator, în timp ce partidul anti-imigrație Restore Britain câștigă tot mai mult sprijin.

Cadoul primit de Farage de la miliardarul investitor în criptomonede

În ciuda câștigării acestui scrutin, organismul parlamentar de supraveghere este așteptat să continue ancheta privind declarațiile financiare depuse de Farage după ce acesta se va întoarce în Parlament.

În centrul anchetei se află întrebarea dacă ar fi trebuit să declare cadoul primit de la un miliardar stabilit în Thailanda înainte de alegerile naționale din 2024. Conform regulilor parlamentare, membrii legislativului trebuie să declare, în termen de o lună de la preluarea mandatului, orice donații primite în anul anterior unor alegeri.

Farage a recunoscut că a primit banii, dar nu i-a declarat, susținând că nu a făcut nimic greșit deoarece a fost vorba despre un cadou personal.

Dacă autoritățile parlamentare care desfășoară ancheta vor concluziona că Farage a încălcat regulile privind declararea veniturilor și donațiilor, el ar putea fi suspendat din parlament și s-ar putea organiza un nou scrutin pentru păstrarea mandatului său, caz în care principalele partide ar prezenta, probabil, candidați.