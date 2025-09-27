Noi drone văzute peste noapte în Danemarca, de data aceasta lângă baze militare

Dronele neidentificate au fost observate în apropierea instalațiilor militare din Danemarca în timpul nopții, au transmis sâmbătă forțele armate, informația venind după mai multe alte incursiunide în apropierea aeroporturilor și infrastructurii esențiale în această săptămână, transmite reuters.

„Apărarea daneză poate confirma că dronele au fost observate în mai multe locații ale Apărării daneze noaptea trecută. Au fost desfășurate mai multe capacități”, a declarat un purtător de cuvânt .

Forțele armate nu au specificat unde au fost observate dronele.

Poliția a spus că a observat drone în apropierea bazei aeriene Karup din vestul Danemarcei, potrivit agenției de știri Ritzau.

Poliția norvegiană a transmis sâmbătă că investighează posibile apariții de drone în apropierea bazei aeriene Oerland din centrul Norvegiei, baza principală a avioanelor de vânătoare F-35 ale Norvegiei.

„Gărzile de la bază au făcut mai multe observații în afara perimetrului bazei sâmbătă dimineața”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al comandamentului comun al Forțelor Armate Norvegiene.

Aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat din regiunea nordică, a fost închis pentru câteva ore luni seara, după ce mai multe drone de mari dimensiuni au fost observate în spațiul său aerian. Cinci aeroporturi mai mici, atât civile, cât și militare, au fost, de asemenea, închise temporar în zilele următoare.

Autoritățile daneze au calificat aceste incursiuni drept atacuri hibride, iar prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat la începutul acestei săptămâni că este vorba de „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”.