Noi probleme cu platforma TollRo. Anunț de la CNAIR pentru șoferii care nu pot plăti taxa de drum

Platforma TollRo, noul sistem de taxare a transporturilor de marfă, se confruntă vineri dimineață cu „disfuncționalități temporare”, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Atenție! Incident tehnic temporar în platforma TollRo! CNAIR informează utilizatorii că în acest moment platforma TollRo înregistrează disfuncționalități temporare”, a anunțat CNAIR, pe pagina de Facebook.

Instituția a precizat că echipele tehnice lucrează la remedierea incidentelor constatate.

„Subliniem că până la remedierea incidentelor tehnice, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll pe perioada disfuncționalităților apărute”, a precizat CNAIR.

Măsura este prevăzută și de normele care reglementează funcționarea sistemului de tarifare rutieră.

„În cazul unei disfuncționalități a STRR sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care, la momentul disfuncționalității, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu se înregistrează în STRR ca aflate în situație de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncționalității, iar TollRo aferent se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului”, a menționat CNAIR.

TollRo, obligatoriu din 1 octombrie 2026 pentru vehiculele peste 3,5 tone, s-a blocat chiar în ziua lansării, din cauza volumului de trafic și a unor probleme cu procesatorul de plăți, conform CNAIR.

Cu o săptămână înainte de intrarea în funcție a sistemului, CNAIR ceruse amânarea aplicării până la 1 aprilie 2027, motivând că platforma informatică pentru încasarea taxelor nu este gata, însă Ministerul Transporturilor nu a răspuns acestei solicitări. Și transportatorii s-au opus. Patronatul COTAR a cerut inclusiv într-un comunicat de miercuri amânarea aplicării noului sistem TollRo, „până când sistemul va fi funcțional și recepționat.”

Valoarea contractului pentru platforma TollRo depășește 44 de milioane de euro.