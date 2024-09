Tragerile Loto 6/49, Noroc și Joker / Ce numere câștigătoare au fost extrase

Duminica, 8 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, informează Loteria Română, adăugând că la tragerile loto de joi, 5 septembrie, a acordat peste 22.400 de castiguri in valoare totala de peste 1,25 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la tragerea Loto 6/49

45, 39, 29, 9, 28, 37

Tragerea Noroc:

7297695

Tragerea Super Noroc:

681992

Numerele extrase la Loto 5/40:

2, 16, 11, 18, 35, 34

Numul extras la Noroc Plus:

143281

Numerele extrase 5/45 Joker:

9, 35, 45, 33, 27

Numărul Joker:

5

Ce premii sunt în joc la Loto

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 26,93 milioane de lei (peste 5,41 milioane de euro).

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,77 milioane de lei (peste 1,96 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,15 milioane de lei (peste 2,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 384.000 de lei (peste 77.200 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 106.400 de lei (peste 21.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 629.400 de lei (peste 126.600 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 26.400 de lei.

La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 143.800 de lei (peste 28.900 de euro).