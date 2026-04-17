Nou în streaming: Filmul cu o nominalizare surpriză la Premiile Oscar poate fi văzut în premieră în România

Rareori se întâmplă ca un film care obține o nominalizare la Premiile Oscar să nu ajungă și în cinematografele din România sau pe una dintre marile platforme de streaming disponibile și la noi. Dar tocmai asta s-a întâmplat cu lungmetrajul „Blue Moon”, în care Ethan Hawke joacă o legendă a Broadway. Situația s-a schimbat acum.

Filmul „Blue Moon” poate fi văzut în România pe platforma de streaming HBO Max de astăzi, 17 aprilie.

În urmă cu aproape un secol, compozitorul Richard Rodgers și textierul Lorenz Hart au lăsat o amprentă inconfundabilă asupra muzicii americane cu piese precum „My Funny Valentine”, „The Lady Is a Tramp” și „Blue Moon”.

Însă, după cum relatează CBS News, la începutul anilor 1940 consumul excesiv de alcool al lui Hart l-a făcut un partener nesigur. Astfel, Rodgers a făcut echipă cu un alt textier, iar prima lor producție, musicalul de referință „Oklahoma!”, a avut premiera pe 31 martie 1943.

A fost un succes imediat, iar în acea seară a avut loc o petrecere mare la Sardi’s, un local legendar de pe Broadway ai cărui pereți erau acoperiți cu caricaturi ale unor figuri celebre. Lorenz Hart a apărut la Sardi’s în acea noapte, iar ceea ce s-a întâmplat apoi a devenit anul trecut subiect de film.

În „Blue Moon”, Ethan Hawke îl interpretează pe Hart, înecându-și amarul la bar. A fost o interpretare care a necesitat creativitate. Adevăratul Lorenz Hart avea o înălțime de aproximativ 1,50 metri, așa că regizorul Richard Linklater a folosit trucuri de filmare pentru a face ca Hawke, care are aproape 1,80 m, să pară scund.

Hawke s-a ras în cap pentru filmul apărut anul trecut

Hawke și-a ras, de asemenea, partea de sus a capului pentru a recrea o chelie autentică și a avut de învățat un număr uriaș de replici.

„Este, cu siguranță, cel mai mult text pe care l-am avut vreodată într-un film”, a povestit actorul american în vârstă de 55 de ani. „Îmi amintesc că mi-am sunat soția după prima zi – cred că aveam mai multe replici decât în precedentele cinci filme la un loc”, a mai povestit acesta într-un interviu acordat CBS News.

„Blue Moon” a fost prezentat anul trecut în cadrul circuitului marilor festivaluri de film și i-a adus lui Hawke o nominalizare la Ursul de Aur pentru cel mai bun actor la Berlinală. Nu a triumfat, însă colegul său de platou, actorul irlandez Andrew Scott, a plecat acasă de la ediția din 2025 a Festivalul Internațional de Film de la Berlin cu Ursul de Argint pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. Scott îl joacă în film pe Richard Rodgers, partenerul lui Hart.

Lungmetrajul regizat de Richard Linklater a fost în general apreciat de criticii de film, având o rată a aprobării din partea acestora de 89% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Interpretarea lui Hawke, nominalizat anterior de 4 ori la Premiul Oscar, a atras atenția în mod special.

O nominalizare surpriză la Premiile Oscar

Filmul independent a fost lansat în cele din urmă în cinematografele din SUA și o mână de alte câteva țări în octombrie a anului trecut. A obținut încasări totale de doar 3,5 milioane de dolari, o nouă dovadă că filmele de epocă despre compozitori apreciați au dificultăți în a atrage spectatori de sălile de cinema (nu a fost ajutat nici de nota de doar 6,8 / 10 de pe IMDb).

Însă când Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a anunțat în data de 22 ianuarie a acestui an nominalizările la Premiile Oscar, numele lui Hawke s-a aflat printre cele propuse pentru statueta acordată celui mai bun actor principal – alături de Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan și Wagner Moura.

Deși interpretarea lui Hawke a fost apreciată, includerea sa printre cei nominalizați la Oscar a fost considerată o surpriză majoră, având în vedere că filmul nu a fost foarte vizionat în sălile de cinema și că alți actori considerați inițial cu șanse mai mari – precum George Clooney pentru filmul „Jay Kelly” și Russell Crowe grație interpretării din „Nuremberg” – au rămas pe dinafară.

Netflix a cumpărat aproape imediat drepturile pentru a-l difuza în SUA și l-a lansat pentru abonații săi americani în data de 14 februarie. Warner Bros Discovery a licitat mai mult pentru alte piețe și a obținut drepturile pentru a-l lansa pe HBO Max în afara Americii de Nord.

În ceea ce-l privește pe Hawke, el a pierdut în cele din urmă la gala din 15 martie Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, care a fost adjudecat de Michael B. Jordan pentru interpretarea din filmul „Sinners”.

Însă Ethan Hawke are acum nu mai puțin de 5 nominalizări la Oscar, exact câte a avut și Leonardo DiCaprio înainte să triumfe în cele din urmă în 2016 grație rolului din „The Revenant”.