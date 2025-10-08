Noul bilanț al pagubelor ciclonului Barbara în România. Pompierii au intervenit în zeci de localități / Case inundate, roci desprinse de pe versanți și mașini surprinse de viituri

Pompierii au intervenit în 64 de localităţi din 20 judeţe şi în Bucureşti, potrivit unui bilanț al pagubelor produse de ploile abundente și de furtuni, transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

În intervalul 07.10.2025, ora 07:00 – 08.10.2025, ora 10:00, s-a intervenit în 20 județe (AG, BR, BZ, CS, CT, CL, DJ, DB, GL, GR, IL, IS, IF, NT, OT, PH, TR, TL, VN, VL) pentru evacuarea apei din 26 imobile inundate (14 case, 9 demisoluri blocuri de locuințe, 1 operator economic, 3 instituții publice), 2 anexe gospodărești, 78 curți, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 6 imobile și degajarea a 63 copaci și a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 38 autovehicule, potrivit DSU.

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județul Constanța. Circulația rutieră a fost temporar afectată pe 1 drum național (DN 1/IF) și este temporar afectată pe 1 drum național (DN 6/CS) și 1 drum județean (DJ 224/CT) din cauza unui copac căzut pe carosabil, rocilor desprinse de pe un versant și a unei viituri produsă datorită acumulărilor de apă.

DSU a precizat că efecte semnificative au fost înregistrate în:

Municipiul București, în sectorul 4, unde un arbore s-a prăbușit pe un autoturism aflat în deplasare. În urma evenimentului nu au rezultat victime.

Județul Caraș-Severin, în localitatea Armeniș, pe DN 6, unde mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare, fără a se înregistra victime. Traficul rutier s-a desfășurat alternativ pe un sens de circulație.

Județul Constanța, în localitatea Țepeș Vodă, pe DJ 224, unde 1 autovehicul în care se aflau 2 persoane, a fost surprins de o viitură. Persoanele au fost salvate, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

De asemenea, pe un drum tehnologic 1 alt autoturism în care se afla 1 persoană a fost surprins de o viitură. Persoana a fost salvată, este conștientă și cooperantă, a prezentat o stare ușor hipotermică. A fost evaluată medical și va fi transportată la spital.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, se înregistrează avarii în 17 localități din 4 județe (DB, PH, VS și VN), însumând un număr de aproximativ 13.100 consumatori finali nealimentați. La momentul raportării (ora 10.00) se intervine pentru remedierea situațiilor semnalate.

Mare parte din țară se află sub avertizări de ploi abundente, vijelii și ninsori viscolite la munte, cel puțin până miercuri seară. Cea mai severă vreme, cauzată de ciclonul Barbara, a fost prognozată pentru București și cinci județe, care sunt sub atenționare cod roșu până la ora 15.