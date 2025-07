Noul film al unui studio celebru a furat coroana celui mai mare rival al său la box office

Noul film „Fantastic Four: First Steps” a fost întâmpinat cu o primire demnă de eroi la box office, cea mai nouă aventură cu supereroi marca Marvel reușind să strângă 118 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord și alte 100 milioane din vânzările de bilete la nivel internațional, relatează revista Variety.

Vânzările internaționale de bilete sunt ușor mai mari decât cele obținute de noul film Superman al studioului rival DC, care a adunat 95 de milioane de dolari la debutul său pe 78 de piețe, la începutul lunii iulie, și a fost liderul box office-ului până weekendul acesta.

Totuși, Superman a avut (la limită) un debut global mai mare, cu încasări totale de 220 de milioane de dolari.

Fantastic Four a fost lansat în 52 de piețe, cele mai mari încasări venind din Mexic (12 milioane de dolari), Marea Britanie (10,8 milioane), Franța (5,7 milioane) și Brazilia (5,1 milioane). Filmul nu a avut succes în China, unde a obținut doar 4,5 milioane de dolari – un rezultat care nu este surprinzător, întrucât țara a devenit ostilă față de majoritatea filmelor cu supereroi în ultimii ani.

Regizat de Matt Shakman, Fantastic Four: First Steps urmărește un cvartet de supereroi celebru printre pasionații de benzi desenate – Mister Fantastic (jucat de Pedro Pascal), Femeia Invizibilă (Vanessa Kirby), The Thing (Ebon Moss-Bachrach) și Human Torch (Joseph Quinn) – în timp ce își apără lumea de o entitate cosmică ce devorează planete.

Recenziile favorabile și reacțiile pozitive din partea publicului ar trebui să ajute filmul să reziste la box office în următoarele săptămâni.

Marvel și-a pus speranțe mari în filmul „Fantastic Four”

Această primire inițială este încurajatoare pentru studioul Marvel și Disney, gigantul american al divertismentului care îl deține.

Filmele cu supereroi au fost mult timp considerate la Hollywood cele mai de încredere garanții ale succesului financiar, dar s-au confruntat în ultimii ani cu dificultăți majore în menținerea unui parcurs comercial constant.

Așa-zisa „oboseală” față de filmele cu supereroi a lovit mai puternic în studioul DC, care – până la noul Superman – a înregistrat eșec după eșec după filmul său The Batman din 2022. În acest interval de timp DC a lansat 6 filme sub brandul său, însă inclusiv titluri mari precum Aquaman and The Lost Kingdom au ajuns să fie eșecuri comerciale.

Pentru Marvel situația a fost aproape la fel de dramatică, însă studioul deținut de Disney a înregistrat câteva succese sporadice în perioada respectivă. Cel mai notabil dintre acestea a fost reprezentat de filmul Deadpool & Wolverine lansat anul trecut, acesta intrând în clubul exclusivist al lungmetrajelor ce au depășit pragul de încasări de un miliard de dolari.

Însă Marvel a resimțit din nou „oboseala față de supereroi” anul acesta, după ce anterioarele două filme pe care le-a lansat în 2025 – Captain America: Brave New World (în februarie) și Thunderbolts (mai) – au ajuns în cele din urmă să piardă bani în raport cu bugetele lor de 180 de milioane de dolari.