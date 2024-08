VIDEO „Borderlands”, filmul spectaculos în care joacă și Florian Munteanu, a apărut în cinematografe cu o problemă majoră

„Borderlands”, filmul de acțiune-aventură cu o distribuție stelară care îl include și pe actorul cu origini române Florian Munteanu, a apărut vineri în cinematografe, însă producătorii sunt îngrijorați de o posibilă problemă pe care nu au anticipat-o când au decis data de lansare.

Filmul se bazează pe franciza de jocuri video Borderlands, fiind cea mai recentă producție de la Hollywood care aduce pe ecran povestea unor jocuri populare, trend început de Netflix cu al său serial The Witcher, preluat și de rivali.



HBO a făcut un serial The Last of Us bazat pe jocurile omonime, Paramount unul Halo (disponibil în România pe SkyShowtime) și Amazon Prime o serie Fallout, pentru a numi doar câteva dintre ele. Borderlands a fost gândit însă din start ca un film, și unul care să apară pe marele ecran din cinematografe, nu în streaming.

Cate Blanchett, care a câștigat două Premii Oscar grație interpretării din lungmetrajele The Aviator (2004) și Blue Jasmine (2013) și are în palmares alte 6 nominalizări, deschide distribuția filmului cu un rol despre care a admis recent că i-ar putea lua prin surprindere pe fani. Ea a relatat însă că a acceptat să joace în Borderlands și ca modalitate de a scăpa de „nebunia COVID”, despre care a spus că a început să o afecteze în timpul lockdown-urilor din pandemie.

Blanchett joacă în lungmetraj rolul lui Lilith, o bandită celebră care se întoarce pe planeta ei natală Pandora (nicio legătură cu cea din filmele Avatar ale lui James Cameron) pentru a pune mâna pe o comoară uriașă. Pe parcurs strânge o bandă care să o ajute.



Ca atare, avem și un „heist movie” descris de cineastul american Eli Roth drept un „western în spațiu”. Roth a scris și scenariul filmului, nu a fost doar regizorul său. Pentru Blanchett rolul din lungmetraj este unul atipic întrucât ea a obișnuit spectatorii de-a lungul anilor să joace în filme de dramă, în unele cazuri mai degrabă artistice decât adresate publicului larg. Ori, în Borderlands ea joacă într-un film de acțiune cu aspirații de „blockbuster”:

Distribuția de top a filmului îl include pe Florian Munteanu

Una dintre marile atracții ale lungmetrajului e distribuția sa stelară, în afară de Blanchett în film jucând Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt și actorul cu origini române Florin Munteanu (Creed II și III, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, The Contractor) în rolul lui Krieg, personajul cu mască din jocurile Borderlands.

În vârstă de 33 de ani, Munteanu s-a născut în Germania, țară în care erau stabiliți părinții săi români. El a concurat în meciuri de box în Germania sub porecla „Big Nasty” datorită staturii sale impresionante: are 193 de centimetri și peste 100 de kilograme.

El a avut primul său rol într-un film în Bogat, un scurtmetraj germano-român filmat la Munchen și apărut în 2016. Însă rolul care l-a făcut cunoscut la Hollywood a fost cel din filmele Creed apărute în 2018 și 2023 și care continuă celebra franciză Rocky. Sylvester Stallone l-a promovat personal pe Munteanu să fie ales pentru rolul lui Viktor Drago după ce a văzut online înregistrări video cu antrenamentele sale.

Munteanu îl joacă în cele două filme Creed pe fiul lui Ivan Drago, boxerul interpretat de Dolph Lundgren în lungmetrajele Rocky originale. Cel mai recent el a interpretat rolul generalului bizantin George Maniakes, cunoscut drept „Gyrgir” în saga scandinavă, în serialul Vikings: Valhalla de pe Netflix. Sezonul al treilea al serialului, care a fost și ultimul, a fost lansat în streaming pe Netflix în luna iulie.

Steaua lui Munteanu pare una în ascensiune la Hollywood.

Florian Munteanu (stânga) alături de ceilalți actori din filmul „Borderlands”, FOTO: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Îngrijorări că „Borderlands” va fi un eșec financiar

Deși era unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, producătorii săi se confruntă acum cu perspectiva unui eșec financiar din cauza unei situații pe care nu au anticipat-o. Borderlands a avut un buget de producție estimat de analiștii din industrie la 100-120 de milioane de dolari.

Majoritatea sumei a fost cheltuită foarte probabil pe onorariile actorilor și secvențele de acțiune spectaculoase. Bugetul de producție al Borderlands este unul mare, dar nu uriaș comparativ cu standardele Hollywood pentru filme de acest gen și calibru.

De exemplu, filmul Mad Max: Fury Road a avut un buget de producție de 150 de milioane de dolari, Dune: Part Two al lui Denis Villeneuve de 190 de milioane și noul Deadpool & Wolverine de 200 de milioane.

Ori, tocmai succesul fulminant de care s-a bucurat Deadpool & Wolverine de la Marvel după premiera sa la sfârșitul lunii iulie e în măsură acum să dea o lovitură Borderlands. Analiștii din industrie au revizuit în jos estimările de încasări pe care el le va putea obține din cauză că se așteaptă ca filmul Marvel să continuă să atragă valuri de spectatori în cinematografe.

Disney a anunțat încă din noiembrie anul trecut că a amânat data de lansare a Deadpool & Wolverine pentru sfârșitul lui iulie 2024, decizie luată din cauza grevei de la Hollywood. Lionsgate, studioul care distribuie Borderlands, a anunțat în luna februarie a acestui an că intenționează să îl lanseze la începutul lui august.

Cu alte cuvinte, s-ar părea că directorii de la Lionsgate nu au anticipat succesul uriaș de care se va bucura filmul Marvel și modul în care acesta ar putea submina succesul propriei producții cinematografice. Marile studiouri de la Hollywood evită de regulă să își lanseze filmele pentru care au așteptări mari în weekenduri în care apar și alte lungmetraje cu pretenții de „blockbuster” tocmai ca să nu își afecteze reciproc vânzările de bilete.

Lungmetrajul cu Cate Blanchett și Florian Munteanu, în concurență cu un „blockbuster” Marvel

Problema pentru producătorii Borderlands e că filmul se „bate” în mare pe același public țintă de spectatori ca Deadpool & Wolverine, chiar dacă unul e un lungmetraj sci-fi și celălalt cu supereroi. Box Office Theory, o cunoscută firmă de analiză și consultanță specializată pe încasările din domeniul cinematografic, estimează acum că filmul lui Eli Roth nu va obține pe piața internă din America de Nord venituri mai mari de 13-18 milioane de dolari în weekendul său de debut.



Situația ar fi un veritabil dezastru pentru Borderlands, primele 3 zile de rulare în cinematografe fiind de regulă cele care dictează trendul în materie de vânzări de bilete și dacă un film se dovedește un succes financiar sau nu.

Având în vedere că și bugetul de distribuire și promovare a unui film cu pretenții de „blockbuster” e de multe ori apropiat de cel de producție, site-ul de specialitate Screen Rant estimează că Borderlands ar avea nevoie de încasări totale în cinematografe de 200-300 de milioane de dolari pentru a fi un succes financiar.

Marea problemă pentru „Borderlands” pare să fie însă alta

Încasările de care filmul are nevoie pentru a trece pe „verde” s-ar putea să fie o problemă majoră având în vedere că Forbes arată acum, după apariția Borderlands în cinematografe vineri, că el are cele mai proaste recenzii din partea criticilor pe care le-a avut vreodată orice lungmetraj bazat pe o franciză de jocuri video.

Sigur, nu de multe ori se întâmplă ca părerile spectatorilor de rând să fie radical diferite de cele ale criticilor de film.

Însă inclusiv pe IMDb, unde poate vota toată lumea, Borderlands are în momentul scrierii acestui articol o notă medie de 4,4 / 10, dar numărul de recenzii e deocamdată mic pentru media IMDb, în jur de 5.000.

