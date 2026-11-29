După mai bine de patru luni în care exporturile de petrol ale Iranului au fost oprite pe mare, autoritățile au tăiat subvențiile, iar inflația se apropie de 90%.

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a recunoscut deschis criza financiară severă cu care se confruntă țara, după 137 de zile consecutive de blocadă navală impusă de Statele Unite, potrivit The Wall Street Journal, citat de Fortune.

„Nu avem bani”, a declarat recent președintele Masoud Pezeshkian la televiziunea națională iraniană. Astfel de declarații directe sunt rare la Teheran, unde oficialii prezintă în mod obișnuit economia ca fiind rezistentă la sancțiuni.

„Suntem angajați într-un război tăcut, mult mai dificil decât unul în care se lansează rachete și se provoacă distrugeri. Este un război economic, unul cu care voi, cei care lucrați pe frontul economic, vă confruntați. Nu este deloc unul ușor”, a adăugat liderul de la Teheran.

Pierderi de miliarde de dolari din petrol

Pe durata blocadei, Iranul nu a mai putut exporta petrol și a pierdut principala sa sursă de venituri și de valută străină, scrie Fortune. În lipsa banilor la buget, autoritățile iraniene au redus drastic subvențiile pentru alimente, combustibil și energie electrică și au introdus întreruperi rotative de curent.

Inflația din Iran se apropie în prezent de 90%, iar moneda națională s-a prăbușit pe piața liberă la un nou minim istoric, de 2,99 milioane de riali pentru un dolar, conform WSJ.

Datele Comandamentului Central al SUA arată că blocada navală a împiedicat Iranul să exporte țiței în valoare de cel puțin 25 de miliarde de dolari, iar Washingtonul și partenerii săi au înghețat active în criptomonede de aproape 350 de milioane de dolari.

„Economia Iranului este în criză, iar liderii săi sunt cuprinși de panică”, a declarat și secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un comunicat emis la începutul acestei săptămâni, după impunerea unor noi sancțiuni.

Pe fondul blocadei americane care îi taie veniturile din petrol, Iranul a intensificat atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, care au atins cel mai ridicat nivel de la începutul războiului.

Oficialii de la Teheran au declarat sâmbătă că „străpungerea blocadei” este în desfășurare, după ce președintele american Donald Trump a respins recent termenii propuși de Iran pentru încheierea conflictului și a spus că aceștia „nu sunt acceptabili”.