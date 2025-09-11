„Nu poți înlocui un Charlie Kirk”. Trump anunță că îl va decora post-mortem pe influencerul MAGA împușcat în Utah cu cea mai înaltă distincție civilă din SUA

Aflat joi dimineață în fața Pentagonului, la ceremonia de comemorare a 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, președintele Donald Trump și-a început discursul evocând asasinarea, cu o zi în urmă, a activistului de dreapta și apropiat aliat al său, Charlie Kirk, potrivit The Guardian.

Trump a anunțat că îi va conferi lui Kirk, postum, Medalia Prezidențială a Libertății.

„Data ceremoniei va fi anunțată, iar un singur lucru vă pot garanta: vom avea o mulțime foarte mare de oameni”, a spus președintele.

Kirk a fost, potrivit lui Trump, „un uriaș al generației sale, un apărător al libertății și o inspirație pentru milioane și milioane de oameni”.

„Rugăciunile noastre sunt alături de soția lui minunată, Erika, și de copiii săi frumoși, oameni extraordinari”, a adăugat Trump. „Ne lipsește enorm, dar nu am nicio îndoială că vocea lui Charlie și curajul pe care l-a insuflat atâtor oameni, mai ales tinerilor, vor dăinui.”

Vorbind cu jurnaliștii după discursul susținut la Pentagon, Donald Trump a confirmat că va discuta „în această după-amiază” cu familia lui Charlie Kirk.

„Nu poți înlocui un Charlie Kirk. A fost unic”, a adăugat președintele.

Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar

Personaj central al dreptei americane, întruchipând noua generaţie MAGA, tânărul Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împuşcat în gât miercuri la prânz, în timp ce participa la un eveniment în aer liber în campusul unei universităţi din Utah.

În timp ce Kirk se afla pe scenă, aşezat pe un scaun şi răspunzând la întrebări în faţa unei mulţimi de 3.000 de persoane, s-a auzit un foc de armă, înainte ca influencerul să-şi ducă mâna la gât şi să se prăbuşească. Mai multe imagini care au surprins momentul s-au răspândit rapid pe reţelele de socializare.

Autoritățile americane nu au încă niciun suspect în arest pentru împușcarea mortală a lui Charlie Kirk, după ore de declarații confuze din partea oficialilor despre asasinarea activistului conservator la o universitate din statul Utah.

După ce doi suspecți au fost reținuți și eliberați, „există o anchetă în curs de desfășurare, iar atacatorul este căutat”, a transmis Departamentul de Siguranță Publică din Utah, într-un comunicat.

O pușcă de mare putere – un model mai vechi Mauser 30-06 – a fost recuperată joi într-o zonă împădurită din apropierea campusului universitar unde activistul MAGA Charlie Kirk a fost împușcat, informează The New York Times, citând trei oficiali federali ai forțelor de ordine, care se bazează pe o evaluare internă preliminară.

De asemenea, au fost găsite mai multe cartușe, inclusiv unul folosit din camera puștii.

Arma și muniția sunt urmărite de analiștii A.T.F. din Virginia de Vest, dar probele nu au condus încă la identificarea unei persoane de interes, au precizat oficialii federali din agențiile de aplicare a legii.

Modelul Mauser 30-06 este o pușcă militară foarte populară printre vânători.