O candidată la alegerile prezidențiale din România a trecut un salariu uriaș în dreptul soțului. „E o greşeală. Am cerut remedierea”

Candidată independentă la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Ana Birchall a trecut un 0 în plus în declarația de avere transmisă către BEC.

„E o greşeală materială. E aceeaşi declaraţie pe care am făcut-o în luna iunie, în calitate de director la Nuclearelectrica, pentru că e vorba de veniturile aferente anului 2023. E vorba de 120.000 de dolari, nu de 1.200.000. Am făcut solicitare la BEC să remedieze această greşeală”, a spus Ana Birchall, întrebată cu privire la veniturile soţului său, Martyn Birchall.

Ana Birchall. Foto: Profimedia

Potrivit declaraţiei de avere publicată de Ana Birchall anterior anul acesta, când lucra ca director la Societatea Naţională „Nuclearelectrica”, Martyn Birchall primeşte salariu de la firma de curăţenie Pestforce SRL, o companie cu 33 de angajaţi, care a realizat anul trecut un profit de 3,1 milioane de lei. Documentul citat arată că soţul candidatei la alegerile prezidenţiale câştigă anual 120.000 de dolari (550.000 RON).

„Sunt căsătorită de 27 de ani cu Martyn Birchall […] Soțul meu, Martyn, trăiește în România de peste 20 de ani, de când am decis să ne întoarcem acasă. Iubește această țară mai mult decât o fac actualii săi conducători. Martyn s-a născut într-o familie de britanici prosperi și este, la rândul său, un om de afaceri de succes. Majoritatea afacerilor sale sunt în piețe din Asia și Statele Unite și niciodată nu a făcut afaceri cu statul român”, îl descrie Ana Birchall pe soţul său în autobiografia publicată pe site-ul său de campanie. „În prezent, Martyn desfășoară proiecte caritabile care acordă ajutor în educație copiilor care au nevoie”, se mai arată în textul de pe site-ul Anei Birchall.

Ce avere are Birchall

Declaraţia de avere ce poate fi consultată pe site-ul Biroului Electoral Central arată că Ana Birchall deţine patru terenuri în Suceava și Prahova, trei dintre ele fiind cumpărate, iar unul – moștenit. Ana Birchall mai are un apartament de 50 de metri pătraţi în Bucureşti. Alături de soţ, ea deţine un apartament de 304 metri pătraţi în Bucureşti, o casă de vacanţă în Suceava, o casă în oraşul New Haven din SUA şi un apartament de 180 de metri pătraţi în New York.

În plus, Ana Birchall are bijuterii în valoare de 65.000 de euro şi lingouri de aur în valoare de 324.220 de euro. Birchall are aproximativ 190.000 de euro împărțiți în 15 conturi curente deschise la diverse bănci din România, SUA și Hong Kong şi a investit aproximativ 450.000 de dolari în obligaţiuni de stat.