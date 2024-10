VIDEOREPORTAJ „Inamicul a trecut granița”. Cum arată pe viu scenariul de război în care România e atacată, iar forțele franceze care conduc trupele NATO din țară răspund cu forță

În inima Transilvaniei, la Cincu, lângă Făgăraș, a avut loc miercuri un exercițiu cu trageri reale. HotNews a asistat la el.

Mai bine de 1.500 de militari și peste 200 de mijloace tehnice sunt undeva în fața noastră sau ascunși în pădurile și dealurile dimprejur, fortificate precum vechile biserici săsești din zonă. Din secolul XIII, de când au venit coloniștii germani, oamenii de aici se apără împreună.

„Părţile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor”. Asta îi leagă pe soldații români, polonezi, americani și francezi care așteaptă asaltul din exercițiul militar.

E ceva aparent vag, care se numește Articolul 5 din Tratatul NATO. El spune că dacă cineva ne va ataca, atunci toți vom risposta. În peisajul din Ardeal, unde turlele aruncă umbre care pot fi oriunde în Europa, au venit și trupe belgiene, portugheze, luxemburgheze și macedonene. Poate că un articol într-un tratat pare vag, poate că toamna a aurit dealurile, dar zgomotul care se aude pe cer e teribil. Vin avioanele F-16 și F/A-18.

„Operațiune militară combinată”

Scenariu de război:

România e atacată de un inamic care trece granița și ocupă poziții pe teritoriul național. Primii care intră în acțiune sunt forțele din Grupul de Luptă NATO din România, condus de trupele din Franța. Pe câmpul de luptă ajung tancuri, blindate, obuziere, drone, elicoptere de atac și avioane de luptă.

„Scenariul e bazat pe o situație reală actuală care escaladează brusc într-un mod fictiv și constituie faza inițială care declanșează o operațiune militară combinată sub condițiile Articolului 5”, se arată în descrierea exercițiului militar Dacian Fall 2024.

Operațiunea militară s-a desfășurat în mai multe poligoane din țară. Cel mai amplu exercițiu, cu trageri reale, a avut loc miercuri la Cincu.

Imagini video cu modul în care forțele NATO au răspuns inamicului, pas cu pas:

La Dacian Spring 2024, inamicul e fictiv, dar riposta e reală. „Secvența [de luptă prezentată] a fost practic una comprimată în timp și spațiu a unei operațiuni defensive. Am identificat că o forță inamică a trecut râul și și-a stabilit poziții avansate. Misiunea noastră a fost să respingem inamicul dincolo de râu. E o secvență foarte accelerată, una adevărată ar lua mult mai mult timp”, explică locotenentul Jean Michelin, comandantul batalionului multinațional de la Cincu.

„Inițial am avut o fază de intelligence, apoi am dislocat elemente de recunoaștere pentru a identifica dispunerea inamicului, apoi am avut foc de susținere de la artilerie și susținere aeriană, iar apoi am făcut manevre să fixăm în loc inamicul și să capturăm obiectivele”, mai spune locotenentul francez.

Ce trupe și ce echipamente au fost aruncate în luptă

Pe „câmpul de luptă” de la Cincu inamicul a fost poziționat de o parte a poligonului, simbolizat prin ținte și poziții specifice. Exercițiul a început printr-o serie de misiuni de recunoaștere a câmpului de luptă executate cu mai multe tipuri de UAV-uri, aparate de zbor fără echipaj uman. Au fost drone PUMA (Luxemburg) și drone Raven (Belgia).

Ulterior, un survol aerian cu avioane de luptă F-16 românești și F/A – 18 spaniole au adus mai multe informații despre inamic.

Trupe americane au intrat primele în luptă, debarcând din elicoptere Black Hawk și au angajat primii inamici de la distanță cu foc de mitralieră și mortiere.

În paralel, de la aproape 7 kilometri depărtare, artileria a început să tragă asupra inamicului. Lansatoare românești de rachete LAROM (cu rachete grad de 122mm) și obuzierele autopropulsate franceze CAESAR (155mm) au fost folosite în atac.

În timp ce pozițiile inamicului erau lovite de artilerie, în luptă au intrat și primele blindate, transportoarele românești Piranha 5 și cele poloneze Rosomak au angajat de la distanță cu tunurile de 30mm.

În susținerea lor apar și două elicoptere românești de atac IAR-330 Puma SOCAT care trag asupra pozițiilor inamice cu tunul de 20mm.

După ce, teoretic, apărarea antiaeriană inamică a fost anihilată de barajul de artilerie, avioanele de vânătoare F-16 și F/A-18 au revenit deasupra frontului și au bombardat din aer pozițiile inamice.

Tancurile Leclerc au stat ascunse

Primele fortificații ale fictivului inamic au fost aruncate în aer de echipe belgiene specializate, în timp ce spatele le era acoperit de plutoane de soldați din Macedonia și Luxemburg, pe vehicule Humvee și Dingo.

După străpungerea primelor fortificații, blindate Piranha 5 și Rosomak au avansat spre inamic, iar trupe anti-tanc românești și poloneze au coborât din transportoare și au lansat proiectile către pozițiile blindatelor inamice.

Cam în acest moment au intrat în luptă și tancurile principale de luptă Leclerc. Deși vedete ale desfășurării de forțe propusă de forțele franceze care conduc exercițiul, tancurile Leclerc nu au fost puse la vedere, ci au angajat inamicul cu focuri directe din poziții ascunse. În paralel, artileria LAROM și CAESAR au continuat barajul de foc asupra pozițiilor inamice.

În încheiere, blindate belgiene și franceze au învăluit inamicul pe flancul drept, în timp ce de pe flancul stâng forțele portugheze cu blindate Pandur au avansat asupra pozițiilor inamice și au preluat controlul asupra drumului din apropiere.

Maiorul Harpe: „E un mare lucru”

„Scenariul acestui exercițiu a fost să facem față unui inamic, să putem pune în fața lui multe capacități de luptă, să putem manevra arme combinate și forțe întrunite”, spune generalul de brigadă Loïc Girard, înalt Reprezentant Militar al Franței în România, făcând referire la integrarea în operațiunile de luptă a elementelor de la sol cu cele aeriene.

„Noi la Divizia Multinațională Sud-Est lucrăm de mult timp să realizăm o integrare reală între forțele de la sol și cele din aer. Și ați văzut asta azi, avioane românești F-16 care lucrează cu avioane F-18 ale Spaniei, elicoptere Black Hawk americane, elicoptere de atac românești, toate operând în același spațiu de luptă, e un mare lucru”, spune maiorul Jordan Harpe, de la divizia multinațională a NATO din România.

Cele două probleme ale NATO: logistica europeană și lupta de la egal la egal cu un adversar precum Rusia

Oficialii militari care au plănuit exercițiul recunosc că alianța se confruntă cu două mari probleme.

Una e de natură logistică – mai exact cum să faci să muți rapid atâtea forțe dintr-un colț în altul al Alianței, și nu doar dacă e vorba de o urgență, ci și aceste antrenamente uzuale dar, într-un fel, tot mai tensionate. Ai nevoie de căi pentru exerciții și dislocări temporare.

„E un proces care necesită multă coordonare, iar noi în NATO nu mai făcusem așa ceva de mult timp. Nu poți muta echipament militar prin Europa la fel de rapid precum ai muta marfă comercială. Acum însă deja procesul se desfășoară mai lin față de acum doi ani”, explică locotenentul Jean Michelin, comandantul batalionului multinational de la Cincu.

„E o adevărată provocare logistică să disloci atâtea trupe pe flancul estic al NATO, dar asta înseamnă NATO, să fie interoperabil și să rezolve aceste probleme”, spune și locotenent-colonelul Bart Van Dyck, din partea forțelor belgiene.

Orga din biserica de la Cincu

Tot el atinge și cea de-a doua problemă: forțele NATO trebuie să se pregătească să lupte cu un adversar egal, pe măsura sa, după ce decenii la rândul marile misiuni aliate au fost în locuri precum Irak sau Afganistan unde inamicii nu erau pe picior de egalitate în ceea ce privește pregătirea sau dotarea.

„E un nou tip de război pe care trebuie să-l reînvățăm și să o facem repede. Amenințarea rusească e foarte reală, o vedem zi de zi în Ucraina. Trebuie să ne pregătim pentru un astfel de război. Exerciții precum acesta, sau Dacian Spring de anul viitor, ne măresc capabilitățile de a putea lupta pe un astfel de front”, spune Van Dyck. Este un front vechi de peste șapte secole.

Peste deal, la Cincu bat clopotele bisericii evanghelice fortificate. Din când în când, înăuntrul bisericii, povestesc localnicii, se aude orga. Unul dintre soldații francezi a învățat să cânte acasă și a regăsit un instrument familiar aici, în vechea Europă.