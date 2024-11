O grevă neașteptată în SUA chiar în ziua alegerilor

Sute de membri ai personalului tehnic de la New York Times sunt încă în grevă marți, în cea mai importantă zi de știri a anului din Statele Unite, transmite Foxnews.

„Pichetăm din nou și azi”, a scris Times Tech Guild pe rețeaua X. „Știm că aceasta este o zi grea pentru a fi în grevă pentru membrii noștri, dar vrem să fie clar: Suntem aici din cauza deciziilor conducerii @NYTimes.”, spun reprezentanții salariaților aflați în grevă.

Cei 600 de membri ai Tech Guild, care controlează sistemele de back-end care alimentează operațiunile digitale extinse ale ziarului, au intrat în grevă pentru că nu au ajuns la un acord contractual după luni de negocieri.

ELECTION DAY STRIKE: We are back out on the picket line today. We know this is a hard day to be on strike for our members but we want to be clear: We are here because of the decisions of @NYTimes management. pic.twitter.com/K3ceJn4dHa