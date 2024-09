O navă care transporta cereale din Ucraina, lovită de o rachetă rusească în Marea Neagră. Incidentul, în zona economică exclusivă a României. Ce spun autoritățile din țara noastră

O navă civilă obişnuită, care avea o încărcătură de grâu destinată Egiptului, a fost lovită de o rachetă rusească imediat ce a părăsit apele teritoriale ucrainene, a anunţat joi preşedintele Volodimir Zelenski. Autoritățile române spun că incidentul a avut loc în zona economică exclusivă a României.

Conform primelor informaţii, nu există victime, a anunțat Volodimir Zelenski într-un mesaj postat pe X. O sursă din sectorul maritim a susţinut într-o declaraţie acordată agenţiei de presă Reuters că nava a fost lovită în timpul nopţii în „apele româneşti” lângă o gură de vărsare a Dunării în Marea Neagră, în timp ce un purtător de cuvânt al marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a spus că nava se afla în „zona economică maritimă” a României.

Ulterior, autoritățile române au confirmat că nava a fost lovită de o rachetă rusească în zona economică exclusivă a României.

Conform autorităților române, nava a transmis Gărzii de Coastă Române că la bord a avut loc o explozie şi a cerut schimbarea rutei către Constanţa, pentru a evalua efectele.

„În noaptea de 11 spre 12 septembrie a.c., comandantul unei nave civile sub pavilion străin, aflată în afara apelor teritoriale ale ţării noastre, dar în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine (aproximativ 55 de km) de localitatea Sf. Gheorghe, fiind în marş de la Cernomorsk (Ucraina) către Istanbul (Turcia), a transmis un mesaj radio prin care informa că la bordul navei a avut loc o explozie. Comandantul navei a solicitat schimbarea rutei de navigaţie către Constanţa în vederea evaluării efectelor”, a transmis joi seară Garda de Coastă, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că nava maritimă de supraveghere MAI 0201, aflată în misiune de patrulare şi supraveghere a zonei de responsabilitate, a fost trimisă în apropierea navei care a transmis mesajul, în coordonare directă cu Autoritatea Navală Română, în vederea acordării asistentei în caz de necesitate.

„Nava Poliţiei de Frontieră a ajuns în apropierea navei. În urma relaţionării cu comandantul, acesta nu a solicitat asistenţă. Până în acest moment nu a fost necesară intervenţia poliţiştilor de frontieră pentru salvarea de vieţi omeneşti pe mare în acest caz”, a mai transmis Garda de Coastă.

„Vom continua să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne proteja porturile, Marea Neagră şi pentru a furniza alimente pe piaţa mondială. Aceasta este o prioritate reală pentru Ucraina – protejarea vieţilor, şi ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare ţară”, arată Zelenski. „Grâul şi securitatea alimentară nu ar trebui să fie niciodată o ţintă pentru rachete”, spune preşedintele ucrainean.

„Aşteptăm cu interes răspunsul lumii”, a menţionat Zelenski.

Russian missile against a wheat cargo bound for Egypt. Tonight, Russia launched a strike on an ordinary civilian vessel in the Black Sea right after it left Ukrainian territorial waters. Fortunately, there were no casualties, according to preliminary reports.



Ukraine is one of… pic.twitter.com/nNCqNDVfJV