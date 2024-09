Război în Ucraina, ziua 932: Americanii dau de înțeles că sunt pe cale să ridice restricțiile privind loviturile pe teritoriul Rusiei / Putin amenință: „NATO va fi în război cu Rusia” / Moscova vehiculează iar spectrul unei lovituri nucleare

Secretarul de stat american Antony Blinken a dat de înțeles, în timpul vizitei pe care a făcut-o cu ministrul de externe britanic David Lemmy la Kiev, că Statele Unite sunt pe cale să ridice restricțiile impuse Ucrainei în privința loviturilor pe teritoriul rusesc cu armele cu rază lungă de acțiune primite din Occident.

„Fie susții războiul, ori nu-l susții” – Zelenski respinge vehement inițiativa de pace „distructivă” propusă de China şi Brazilia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat în termeni duri o inițiativă de pace prezentată de Brazilia și China, pe care a denunțat-o ca fiind „distructivă”, într-un interviu acordat publicației braziliene Metropoles.

„Fie susțineți războiul, ori nu îl susțineți. Dacă nu îl susțineți, atunci ajutați-ne să oprim Rusia”, a spus Zelenski în acest interviu.

Un înalt responsabil iranian din domeniul securităţii, în vizită la Putin după noile sancţiuni occidentale împotriva Teheranului

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit joi, la Sankt Petersburg, cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, generalul Ali Akbar Ahmadian, la numai câteva zile după ce Occidentul a anunţat sancţiuni împotriva Teheranului pentru presupusa furnizare de rachete balistice Moscovei, livrări pe care Iranul le neagă, relatează EFE și Agerpres.

În debutul întâlnirii, Putin a subliniat că, de la preluarea mandatului de către noul preşedinte iranian, Masoud Pezeshkian, „nu a avut loc nicio schimbare în relaţiile (Iranului) cu Rusia”. „Apreciem faptul că relaţia de cooperare cu Rusia rămâne o prioritate pentru echipa noului preşedinte”, a spus Putin.

Antony Blinken: SUA vor ajusta ajutorul militar pentru Ucraina în funcţie de evoluţia războiului

Strategia aliată de sprijin militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia „va continua la fel ca până în prezent”, adică „va fi adaptată situaţiei de pe câmpul de luptă” şi nevoilor armatei ucrainene, a declarat joi secretarul american de stat Antony Blinken în timpul unei vizite în Polonia, venind de la Kiev, unde preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut din nou ca SUA şi celelalte state aliate să permită armatei ucrainene să atace cu rachetele occidentale ţinte militare pe teritoriul Rusiei. (Agerpres)

Putin amenință: „NATO va fi în război cu Rusia” dacă Ucrainei i se permite să lanseze rachete cu rază lungă

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi că, în cazul în care Occidentul ar permite Ucrainei să lovească teritoriul rus cu rachete cu rază lungă de acţiune, aceasta ar însemna că „ţările NATO sunt în război cu Rusia”.

„Dacă se va lua o astfel de decizie, aceasta nu va însemna altceva decât implicarea directă a ţărilor NATO, a SUA şi a ţărilor europene în războiul din Ucraina. Acest lucru ar schimba însăşi natura conflictului. Ar însemna că ţările NATO sunt în război cu Rusia”.

Angajați de la Crucea Roșie uciși în Donețk, în urma unui atac rusesc într-un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC) a anunțat că trei membri ai personalului său au fost uciși joi în regiunea ucraineană Donețk, după ce bombardamente rusești au lovit locul în care se aflau camioane cu ajutoare umanitare.

Președintele Volodimir Zelenski acuză o „crimă de război”.

