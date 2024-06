O nouă demisie în USR după eșecul de la alegeri: „E o lecție dură, din care voi învăța”

Deputatul Viorel Băltărețu a demisionat din fruntea organizației USR Cluj Napoca. Băltărețu a luat sub 6% în cursa pentru primăria orașului, informează publicația locală Clujulpolitic.ro.

Băltărețu a luat doar 5, 76% din voturi, în cursa la primărie. El este deputat USR și își continuă mandatul. El rămâne prim-vicepreședinte al organizatiei judetene USR!

Anunțul demisiei a venit printr-un anunț pe Facebook.

„Rezultatul alegerilor la Primărie nu a fost unul bun și mi-l asum în întregime. Am făcut o campanie corectă, o campanie concentrată pe soluții. Mai am de învățat, fără îndoială. E o lecție dură, din care voi învăța. Ca atare, îmi dau demisia din poziția de Președinte al Filialei locale USR Cluj-Napoca. Pe de altă parte, mă bucur că eforturile tuturor celor implicați în campanie au dat roade bune în Consiliul Local Cluj-Napoca. USR a obținut rezultate mai bune decât în mandatul anterior. Colegii noștri vor continua să muncească la fel ca până acum. Oamenii ăștia buni au reușit, din opoziție, să propună proiecte cerute de clujeni, unele fiind deja demarate. Am mare încredere că vor avea rezultate bune și de aici înainte”, a scris Băltărețu pe Facebook.

„În ce privește activitatea mea de parlamentar, continui mandatul și rămân concentrat pe marile proiecte ale Clujului. Rămân onest și incoruptibil”, a adăugat acesta.

Luni, Cătălin Drulă a anunțat că renunță la șefia USR după rezultatele înregistrate la alegerile europarlamentare (sub 9%) și locale.