O nouă plecare de la Dinamo: „Nu a fost doar un club pentru mine”

Deniz Giafer si Andrias Cristian Calcan in meciul de fotbal dintre Dinamo Bucuresti si FC Arges, contand pentru mansa tur a barajului de promovare in Superliga Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, luni 29 mai 2023. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES via GOLAZO.ro