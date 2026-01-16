O organizație internațională cere anchetarea amenințărilor la adresa Emiliei Șercan. „PSD să se abțină de la atacuri personale la adresa jurnaliștilor”

International Press Institute (IPI), o organizație internațională implicată în apărarea libertății presei și jurnaliștilor din Uniunea Europeană și țările candidate la aderarea la UE, a transmis un mesaj de susținere pentru jurnalista Emilia Șercan și de condamnare a calomniilor și amenințărilor care au venit după ce a publicat o analiză a tezei de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, despre care a spus că este plagiată în proporție de mai bine de jumătate.

„International Press Institute condamnă astăzi calomniile online, hărțuirea și amenințările cu moartea îndreptate împotriva Emilei Șercan, membră a IPI și jurnalistă româncă de investigație renumită, în urma reportajului său despre presupusul plagiat din teza de doctorat a ministrului justiției Radu Marinescu. IPI își exprimă solidaritatea deplină cu Șercan și solicită o anchetă rapidă a poliției cu privire la toate amenințările grave la adresa siguranței sale”, se arată într-un mesaj postat pe site-ul organizației.

„O anchetă rapidă și imparțială”

IPI amintește articolul publicat de Emilia Șercan în PressOne, privind un posibil plagiat comis de actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, precum și reacția acestuia

„Partidul Social Democrat (PSD), aflat la guvernare, a emis o declarație publică în care o ataca personal pe Șercan, afirmând în mod fals că ancheta era o încercare motivată politic de a-l demite pe ministru”, se spune în comunicatul IPI, în care sunt menționate și spusele Emiliei Șercan privind sutele de mesaje de intimidare și amenințare primite pe rețelele sociale.

Organizația precizează că Șercan a mai fost victima unor campanii similare și în 2022, după ce a făcut acuzații de plagiat la adresa prim-ministrului de atunci, Nicolae Ciucă.

„IPI a pledat în mod constant pentru dreptate în cazul Șercan, exprimându-și îngrijorarea cu privire la încălcarea drepturilor profesionale și procedurale ale acesteia, inclusiv la procedurile penale gestionate în mod eronat și lipsite de obiectivitate”, transmite organizația care mai cere autorităților române să facă „o anchetă rapidă și imparțială” cu privire la amenințările care au vizat-o pe Emilia Șercan.

„De asemenea, îndemnăm Partidul Social Democrat aflat la guvernare și liderii acestuia să se abțină de la atacuri personale la adresa jurnaliștilor și de la incitarea la o retorică a urii împotriva membrilor presei”, se mai spune în mesajul IPI.

Pe lângă mesajul de susținere, IPI a lansat o alertă pe platforma Mapping Media Freedom, o bază de date care consemnează încălcările libertății presei și ale drepturilor jurnaliștilor. În plus, cazul va fi raportat la Platforma Consiliului Europei pentru siguranța jurnaliștilor, care va solicita confirmarea din partea autorităților române cu privire la măsurile luate de forțele de ordine pentru a combate amenințările.

Acuzațiile jurnalistei și reacția PSD

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, a susținut Emilia Șercan în articolul din PressOne, publicat pe 12 ianuarie. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Radu Marinescu a reacționat la investigația din PressOne, afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Tot luni, în prima reacție publică după dezvăluirile din PressOne, PSD a atacat-o dur pe jurnalista Emilia Șercan și a acuzat o „manevră josnică”: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

Marți, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) și-a manifestat „deplina susținere” față de Emilia Șercan, care este lector în cadrul facultății, în contextul atacurilor venite din partea reprezentanților PSD.