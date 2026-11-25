Tehnologia oferă mai multe posibilități armatelor cu mai puține resurse. Tehnologia îi poate împuternici pe cei mici, la costuri relativ scăzute. Un recent eveniment din SUA privește Marina Română într-un fel care până astăzi părea greu de anticipat.

Singurul sistem de atac actual al armatei noastre se realizează cu rachete care costă milioane de euro bucata.

Forțele Navale Române au în dotare circa 30 de nave maritime, 15 nave fluviale și un efectiv de peste 7.100 de militari.

Un experiment realizat în SUA de o firmă coreeană, cu care și România are contract, scade costul la nivelul a sute de mii per rachetă și oferă, în plus, flexibilitate.

Hanwha Defense USA, filiala americană a grupului coreean Hanwha Aerospace, a lansat duminică, 15 noiembrie, o rachetă Chunmoo de pe o navă aflată în largul coastei statului american Mississippi, a anunțat compania.

Lansarea a încheiat o campanie de test cu două rachete, ambele plecate dintr-un lansator paletizat. Adică dintr-un container clasic de marfă și care se așază pe punte, nu un sistem montat permanent în corpul navei.

Scopul testului a fost validarea sistemului pe mare și pregătirea lui pentru „o gamă largă de nave, cu sau fără echipaj”, au adăugat coreenii.

Hanwha Defense are contract cu armata noastră

Hanwha nu e o companie necunoscută în România. Grupul construiește în prezent la Petrești, în județul Dâmbovița, fabrica în care va produce obuzierele autopropulsate K9 „Tunet” comandate de Armata Română.

Iar Chunmoo, racheta trasă în Mississippi, este sistemul pe care Polonia îl ia în calcul în locul celor 20 de lansatoare americane HIMARS pe care le are în dotare.

Marina Română are doar câteva nave și zeci de rachete cu care să proiecteze forță pe mare

În Marea Neagră, România are în acest moment o capacitate limitată de a lovi ținte pe mare sau dincolo de ea.

Deținem pe uscat lansatoarele HIMARS ale Forțelor Terestre, cu rachete ATACMS. Acestea care bat până la 300 de kilometri. Pe de altă parte, bateriile de coastă au rachete antinavă Naval Strike Missile (NSM). NSM sunt cele pe care România le-a contractat încă din 2022 și care se așteaptă să fie livrate începând cu acest an.

Lucrurile urmează să se schimbe în anii următori, tot cu racheta NSM. Pentru că NSM a fost aleasă să fie „racheta antinavă standard a Forțelor Navale Române”, a explicat viceamiralul Mihai Panait, șeful forțelor navale române.

Navă Purtătoare de Rachete / Sursă: Navy.ro

Ce face NSM

Prin programul european SAFE, România cumpără 7 sisteme și 48 de rachete NSM, pentru 207 milioane de euro, într-o achiziție comună cu Norvegia.

Sistemele vor fi montate pe pe navele prezente și viitoare:

Două sisteme vor fi pe Nave Purtătoare de Rachete.

Alte două pe cele două fregate Tip 22R, „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”

Unul pe corveta „Contraamiral August Roman” (261), cumpărată din Turcia

Și alte două pe cele două nave de patrulare pe care Rheinmetall urmează să le construiască la Mangalia.

Un alt sistem vine din SUA, pentru o altă Navă Purtătoare de Rachete.

Problema NSM: rachete performante, dar scumpe și puține pe o navă

NSM zboară foarte jos, aproape de nivelul mării, e greu de detectat pe radar și are o rază de peste 180 de kilometri. Poate fi folosită și împotriva unor ținte de pe uscat.

Însă o singură rachetă costă peste 2 milioane de dolari, iar fiecare navă va primi câte un sistem, în configurații de 4 sau 8 rachete.

Practic, întreaga flotă de suprafață a României va avea, în total, câteva zeci de rachete de lovire. Odată trase, ele nu pot fi înlocuite pe mare, iar o navă rămâne fără rachete după doar câteva lansări. Nava e scumpă, rachetele sunt scumpe.

Baterie de coasta cu rachete NSM, Foto: Kongsberg

Un container pe punte transformă o navă obișnuită în lansator

Testul realizat în SUA de către coreenii de la Hanwha propune o altă logică: nu o rachetă scumpă integrată într-o navă construită special pentru ea, ci un modul cu rachete care poate fi pus pe aproape orice punte.

Spre deosebire de lansatoarele montate permanent, sistemele paletizate și containerizate permit o integrare mai flexibilă a armelor la bord, a descris sistemul publicația de specialitate gCaptain. Asta ar permite unui număr mai mare de nave să poarte rachete de precizie.

Concret, ce ar putea însemna asta pentru o marină mică, precum cea a României?

Mai multe rachete, mai ieftine

Primul argument ține de număr, tradus în capacitatea de a lovi adversarul.

Rachetele ghidate Chunmoo de rază scurtă ale coreenilor sunt gândite ca muniție de artilerie, fabricată în serie mare. De pildă Polonia își plănuiește să producă în țară în ordinul miilor de bucăți.

Apoi, o navă care poartă câteva containere Chunmoo ar putea avea la bord zeci de rachete, nu 4 sau 8.

Trageri cu rachete HIMARS la Capu Midia, Foto: MApN

„Atac la saturație”

Al doilea argument ține de felul în care se apără o navă inamică.

Sistemele de apărare antiaeriană ale unei nave pot urmări și intercepta un număr limitat de ținte în același timp. Dacă sunt lansate deodată mai multe rachete decât poate opri apărarea, unele din ele reușesc să treacă și, deci, să lovească ținta.

Acesta este principiul „atacului la saturație”. El se bazează pe cantitate, iar cantitatea e mai ușor de obținut cu rachete ieftine.

O șansă pentru navele mai vechi din dotarea noastră

Al treilea argument ține de nave. Plaja de nave care pot fi folosite crește enorm.

Navele auxiliare, cele de sprijin logistic și dronele navale de suprafață pot deveni platforme de lansare, în funcție de spațiul de pe punte, de capacitatea de încărcare și de posibilitatea de a găzdui lansatorul în siguranță, analizează publicația Army Recognition.

Pentru Forțele Navale Române, asta ar putea însemna și o nouă utilizare pentru nave mai vechi din dotare, care nu au fost construite să lanseze rachete moderne. Sau inclusiv pentru nave care la bază sunt civile.

Prin contrast, NSM ajunge doar pe navele de luptă, care sunt puține și se construiesc sau se cumpără greu.

Rachete de pe uscat, folosite și pe mare

Publicația Army Recognition mai notează un avantaj: refolosirea unei familii de rachete deja produse pentru forțele terestre ar putea aduce câștiguri de fabricație, logistică și capacitate de producție.

O marină care folosește aceleași rachete ca artileria de pe uscat nu mai are nevoie de un stoc separat, de o linie separată de instruire și de un lanț separat de mentenanță.

România nu are însă sisteme Chunmoo pe uscat. Artileria sa de rachete este construită pe HIMARS. Dar și producătorii americani ai HIMARS lucrează la „conceptul container”.

Sistem HIMARS, Foto: U.S. Air Force / Zuma Press / Profimedia Images

HIMARS a testat-o deocamdată doar pe uscat

Rachete ghidate relativ ieftine, puse într-un container care poate fi urcat pe orice navă potrivită.

Lockheed Martin, producătorul HIMARS, a anunțat în august primul test de tragere cu un lansator containerizat numit Kodiak, potrivit The Defense Post. Un container Kodiak poate ține până la 12 rachete ghidate GMLRS. Un lansator HIMARS standard poartă un singur container de șase.

Compania spune că sistemul poate fi folosit de pe uscat, din aer sau de pe mare și că poate aduce foc de precizie pe platforme care nu pot găzdui un lansator clasic de rachete.

Testul a avut însă loc pe uscat, iar racheta trasă a fost una de exercițiu, cu rază redusă, nu o rachetă ghidată de luptă. O lansare a lui Kodiak de pe o navă nu a fost anunțată până acum.

Pentru România, varianta americană ar avea un argument propriu: aceleași rachete GMLRS ar putea fi folosite atât de cele 54 de lansatoare HIMARS ale Forțelor Terestre, cât și de containere urcate pe navele Forțelor Navale.

Un singur tip de muniție înseamnă un singur stoc, o singură linie de mentenanță și aceeași instruire.

Rămân însă problemele ridicate de Polonia care, la fel ca România, nu produce rachetele GMLRS și depinde de livrările și de stocurile americane.

Indiferent de producător, conceptul duce către aceeași concluzie tehnică: un container cu rachete ghidate poate da unei nave mici sau vechi o putere de foc pe care, altfel, ar avea-o doar o navă de luptă dedicată.

Chunmoo și HIMARS, comparație

Revenind la coreeni și la testul lor, K239 Chunmoo este un lansator multiplu de rachete dezvoltat și produs de Hanwha. Pe uscat, el e montat pe un camion și poartă două containere de rachete.

Cealaltă variantă cu care România are contract, HIMARS, funcționează pe același principiu al containerelor interschimbabile. Diferența ține de cantitate.

Un lansator HIMARS poartă un singur container: șase rachete ghidate GMLRS sau o singură rachetă ATACMS. Un lansator Chunmoo poartă două containere, deci de două ori mai multe rachete de același tip.

În schimb, HIMARS e un vehicul mai mic și mai ușor, ceea ce îl face mai ușor de transportat, inclusiv pe calea aerului.

Sistem de rachete K239 Homar-K (Chunmoo) al Poloniei / Sursă: Hanwha Aerospace Europe

Ce date nu le avem încă

Hanwha nu a făcut publice varianta de rachetă folosită, distanța de lansare și condițiile de pe mare din timpul testului. Așadar, razele de 80, 160 sau 290 de kilometri descriu familia de rachete Chunmoo, nu ce s-a demonstrat concret în Mississippi.

Rachetele Chunmoo au fost gândite pentru ținte de pe uscat. O rachetă care lovește o țintă fixă, lansată de pe o navă în mișcare, nu are automat ghidajul necesar pentru a lovi nave care manevrează, atrage atenția Army Recognition.

Pentru asta ar fi nevoie de alți senzori, de date de țintire și, posibil, de alt sistem de ghidare.

Tot de la distanță depinde și țintirea. Radarul unei nave mici nu vede până la 290 de kilometri, așa că datele despre țintă trebuie să vină de la alte nave, avioane, sateliți sau radare de coastă.

Hanwha susține că sistemul costă „o fracțiune” din alte soluții. Compania nu a publicat însă cifre comparative de achiziție sau de operare. Cifre comparative vorbesc despre sute de mii de euro per rachetă, față de milioane de euro la variantele „necontainerizate”.

Nici calendarul nu e cunoscut. Hanwha nu a anunțat când ar putea fi pusă în serviciu varianta navală a sistemului Chunmoo, notează gCaptain.

De ce preferă Polonia lansatorul Chunmoo în locul HIMARS

Polonia ia în calcul să renunțe la cele 20 de lansatoare HIMARS din dotare și să direcționeze banii spre sistemul sud-coreean, a scris publicația Defense Express.

Armata poloneză are deja în dotare 150 de lansatoare Chunmoo, sub numele Homar-K. Comenzile confirmate ale Varșoviei pentru coreeni ajung la 290 de lansatoare.

Versiunea poloneză e montată pe camioane Jelcz produse local și integrată cu sistemul polonez de conducere a focului Topaz. Polonia plănuiește să producă local până la 10.000 de rachete CGR-080, cu livrări din 2030.

Presa poloneză de specialitate spune că unul dintre motivele invocate este că partea americană nu a acceptat producția locală a lansatoarelor HIMARS și a rachetelor lor. Iar stocurile americane de rachete ATACMS și PrSM, pe care Varșovia conta în caz de război, s-au epuizat rapid după operațiunile din Orientul Mijlociu.

Norvegia, Estonia și Croația au ales și ele Chunmoo. Estonia îl folosește alături de HIMARS.

Armata Română are 54 de lansatoare HIMARS, cumpărate de la SUA printr-un acord guvern-la-guvern de 1,25 miliarde de dolari. Nu produce local nici lansatoarele, nici rachetele.

US Navy: „Dacă încape într-un container, îl vrem”

Testul Hawha din Mississippi vine după ce US Navy a început de mai bine de un an să caute sisteme de armament containerizate, notează Defense News.

În martie, amiralul Daryl Caudle a anunțat un program prin care Marina americană să treacă la sisteme modulare, care încap pe majoritatea navelor și sunt ușor de modificat și de pus în serviciu.

În aprilie, el a prezentat flotei un „Plan de containerizare”. Ideea centrală este că armele sunt separate de navele care le poartă. Astfel, flota poate fi reconfigurată rapid, iar fiecare navă devine un potențial punct de luptă.

„Dacă încape într-un container, îl vreau și ar trebui să pot lupta cu el oriunde în lume, de pe foarte multe platforme”, a spus Caudle în fața flotei.

Navă MSS cu containere de rachete antinavă, dar și containere de drone kamikaze Harop / Sursă: Damen

Noul „lego militar” care schimbă abordarea marinelor lumii

Ideea nu e urmărită doar de SUA. Tot mai multe marine militare din lume se uită la echipamente containerizate, care pot da unei nave, la nevoie, mai multă putere de foc sau mai multă protecție, la distanță mai mare și la un cost mai mic.

Miza nu este un anumit producător sau un anumit sistem. Chunmoo și HIMARS sunt doar două exemple ale aceluiași principiu: arma vine într-un container, iar nava devine purtătorul ei. Același container poate fi montat pe o navă nouă, pe una veche sau pe una auxiliară, în funcție de misiune.

Iar conținutul containerului nu se limitează la rachete de atac. Lockheed Martin a testat deja lansarea unei rachete antiaeriene SM-6 dintr-un container de pe o navă a US Navy, potrivit Seapower Magazine. Compania are și un lansator containerizat pentru rachete împotriva dronelor, numit Grizzly, notează The Defense Post.

Un container poate transporta, la fel de bine, drone kamikaze, drone de supraveghere sau drone navale. US Navy a ales deja o dronă subacvatică gândită să încapă într-un container comercial, potrivit Defense News.

Aceeași logică se aplică și senzorilor. Echipamentele de ascultare subacvatică, precum cele pe bază de fibră optică dezvoltate de compania olandeză Optics11, despre care HotNews a scris recent, pot extinde ce „vede” și ce „aude” o flotă sub apă, fără ca pentru asta să fie nevoie de nave construite special. Sunt utile containerele, pe aproape orice punte.