O tânără actriță afirmă că la Hollywood i s-au oferit droguri când avea doar 11 ani: „Am văzut atât de multe”

Tânăra actriță Dafne Keen, care a jucat într-o serie de filme și seriale cunoscute, a dezvăluit că la petreceri de la Hollywood i s-au oferit droguri pe când era doar o copilă, relatează Variety.

Acum în vârstă de 21 de ani, Keen a debutat fulminant la Hollywood interpretând-o pe tânăra mutantă Laura/X-23 în filmul „Logan” cu Hugh Jackman lansat în 2017. A filmat lungmetrajul când avea 11 ani, iar acesta a ajuns în cinematografe la câteva luni după ce a împlinit 12 ani.

„Nu cred că am fost vreodată atât de beată încât să ajung măcar să fiu mahmură. Sunt atât de obsedată să dețin controlul când vine vorba de asta”, a povestit tânăra actriță britanico-spaniolă într-un interviu acordat podcastului „Inside of You”.

„Pentru că, în plus, cred că, în calitate de actriță copil, am văzut atât de multe lucruri de genul acesta încă de când eram mică, încât pur și simplu nu m-au interesat niciodată”, a explicat Keen. „Mi se oferea cocaină la petrecerile de după filmări. Și eram mică de tot. Adică aveam 11, 12, 13 ani. Așa că am văzut despre ce era vorba și mi-am zis: «Nu prea mă interesează așa ceva». Din fericire, spuneam «nu»”, a dezvăluit aceasta.

Dafne Keen provine dintr-o familie de actori

Keen, fiica actorului britanic Will Keen și a actriței spaniole María Fernández Ache, a spus totodată că a continuat să stea departe de droguri și alcool și la vârsta adultă.

„Pur și simplu nu am nevoie de ele. Ies în oraș și stau până la șase dimineața, dar fără să beau sau să consum ceva. Doar pentru atmosferă, pentru că îmi place muzica, îmi place să dansez și îmi plac oamenii… Când eram adolescentă, obișnuiam chiar să mint ca să nu cedez presiunii grupului. Ziceam: «Nu, mersi, sunt bine. Am luat deja ceva», deși eram complet trează. Eram, efectiv, cea mai cuminte și mai exemplară fată cu putință”, a povestit aceasta în interviu.

După rolul care a consacrat-o în „Logan”, Keen a obținut rolul principal în adaptarea pentru televiziune a romanului fantasy „His Dark Materials”, realizată de HBO și BBC One, serial care a avut trei sezoane. A continuat să apară în producții TV, cu un rol în serialul „The Acolyte” din universul „Star Wars”, iar următorul ei proiect este interpretarea personajului Artemis în cel de-al treilea sezon al seriei „Percy Jackson and the Olympians” difuzate în streaming pe Disney+.

Regretatul Patrick Stewart, Dafne Keen și Hugh Jackman la o proiecție specială a filmului „Logan” din 2017, FOTO: Charles Sykes / AP / Profimedia

Actrița spune că un nume celebru i-a fost ca o figură paternă în timpul filmărilor

În ceea ce privește aparițiile pe marele ecran, Keen a revenit în rolul lui X-23 în filmul „Deadpool & Wolverine” care s-a bucurat de un succes uriaș în 2024.

„[Hugh Jackman] mi-a oferit multă încurajare și confirmare pozitivă și mi-a dat o mulțime de sfaturi foarte bune. Și a fost întotdeauna atât de drăguț cu mine”, și-a amintit Keen despre colegul său de platou, acum în vârstă de 58 de ani.

„Nu-ți poți dori un partener de prim-plan mai bun decât el. Și este cel mai bun tată pe care l-ai putea avea pe ecran. Chiar l-am simțit ca o figură paternă pentru mine… A avut grijă să nu-mi fie încălcat programul de lucru, să mă distrez pe platou și să nu fiu pusă la curent cu eventualele tensiuni care ar fi putut exista în culise”, a povestit Dafne Keen.

Jackman „a fost incredibil de protector și extraordinar”, a subliniat ea.