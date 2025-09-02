O voce importantă de pe Wall Street avertizează că SUA alunecă spre un autoritarism de tipul anilor ’30

Miliardarul care a fondat cel mai mare fond de investiții speculative din lume, Bridgewater Associates Ray, avertizează că America lui Donald Trump alunecă spre o politică autocrată de tipul anilor 1930 și afirmă că alți investitori sunt prea speriați de președinte pentru a vorbi deschis despre acest subiect, relatează Financial Times.

„Disparitatea de avere”, „disparitatea de valori” și prăbușirea încrederii alimentează politici „mai extreme” în SUA, a declarat Ray Dalio într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Financial Times.

„Cred că ceea ce se întâmplă acum pe plan politic și social este analog cu ceea ce s-a întâmplat în lume în perioada 1930–1940”, a subliniat el.

Potrivit acestuia, intervenția statului în sectorul privat, precum decizia lui Trump ca guvernul american să preia un pachet de 10% din acțiunile producătorului de cipuri Intel, reprezentă tipul de „leadership autocrat puternic care a apărut din dorința de a prelua controlul asupra situației financiare și economice.

Miliardarul afirmă că majoritatea investitorilor se tem să vorbească despre situație

Comentariile sale pentru FT marchează o critică rară la adresa lui Trump din partea unei figuri proeminente de pe Wall Street, în pofida îngrijorărilor crescânde exprimate în privat de unii investitori față de politicile președintelui.

„Eu doar descriu relațiile cauză–efect care determină ceea ce se întâmplă”, a mai spus Dalio. „Și, apropo, în astfel de vremuri, cei mai mulți oameni tac pentru că se tem de represalii dacă critică”, a continuat el.

Acesta, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din SUA, a avertizat de asemenea asupra amenințărilor la adresa independenței Rezervei Federale (Fed), la doar câteva zile după ce Trump a lansat o mișcare fără precedent pentru a-l demite pe unul dintre guvernatorii săi.

Trump a nominalizat recent și un aliat apropiat pentru a ocupa un loc vacant în consiliul Fed, banca centrală a SUA, un pas crucial în contextul în care presează de când a revenit la putere pentru reduceri rapide ale dobânzilor de referință.

Dalio a afirmat că o bancă centrală slăbită politic, presată să mențină ratele scăzute, „ar submina încrederea că Fed apără valoarea banilor și ar face activele denominate în dolari mai puțin atractive, ceea ce ar slăbi ordinea monetară [mondială] așa cum o cunoaștem”.

Investitorul miliardar Ray Dalio, fotografiat în timpul unui interviu pe care l-a acordat anterior, FOTO: Wang Ying / Xinhua News / Profimedia Images

„Creșterea disparității de avere și valori duce la o creștere a populismului”

Dalio s-a abținut să numească explicit modelul președintelui american ca fiind autoritar sau socialist, dar a amintit că pârghiile la care apelează sunt cunoscute. „Guvernele preiau tot mai mult controlul asupra a ceea ce fac băncile centrale și companiile”, a spus acesta.

Întrebat despre pachetul Intel preluat de administrația Trump și despre restricțiile la export impuse altor producători de cipuri precum Nvidia și AMD, Dalio a făcut trimitere la propriul său concept de „mare ciclu” (The Big Cycle), potrivit căruia liderii țărilor exercită un control mai mare asupra piețelor și economiei în perioade de mari conflicte și riscuri.

„În mod tradițional, creșterea disparității de avere și valori duce la o creștere a populismului de dreapta și a populismului de stânga și la diferențe ireconciliabile între ele, care nu pot fi rezolvate prin procesul democratic. Astfel, democrațiile slăbesc și leadership-ul mai autocratic crește, întrucât o mare parte din populație dorește ca liderii guvernamentali să preia controlul asupra sistemului pentru a face lucrurile să funcționeze în favoarea lor”, a explicat acesta.