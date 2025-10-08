Oana Țoiu a discutat cu șeful diplomației americane despre întâlnirea Nicușor Dan – Donald Trump. Când va avea loc

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că a discutat la Washington cu secretarul de Stat american Marco Rubio despre viitoarea întâlnire dintre președintele României, Nicușor Dan, și liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

„Da, am discutat şi despre întâlnirea preşedinţilor şi aici suntem aliniaţi în ceea ce priveşte posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor”, a declarat Oana Ţoiu, citată de News.ro.

Ministra de Externe a României Oana Țoiu s-a întâlnit miercuri la Washington cu secretarul de Stat Marco Rubio.

Este prima întâlnire la nivel înalt cu un oficial al Administrației Trump după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, care a fost criticată de vicepreședintele SUA JD Vance la începutul anului.

În declarațiile făcute la București, șefa diplomației României a spus că unul dintre scopurile vizitei sale la Washington este pregătirea unei vizite a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă.

Ce își dorește șeful statului de la întâlnirea cu Donald Trump

Președintele Nicușor Dan a declarat la jumătatea lunii septembrie că vizita în Statele Unite, la invitația lui Donald Trump, „va avea loc fără discuții, cel mai probabil la începutul anului viitor”. Însă, șeful statului român spune că vrea să meargă în SUA cu mai multe propuneri pentru o „colaborare economică”.

„După cum știți, am avut o conversație telefonică cu domnul Trump imediat ce am fost învestit în funcție și în acea conversație, domnia sa m-a invitat în Statele Unite, într-o vizită oficială. Această vizită va avea loc fără discuții, cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus președintele Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

„Mai important decât să existe o vizită este conținutul acestei vizite. Și România are în momentul acesta două obiective mari care țin, în mod important, și de relația cu SUA. Una este securitatea, cealaltă economia. În momentul în care vizita asta va avea loc, vreau sa fiți siguri ca România se va duce pe de-o parte cu toate propunerile care țin de securitate, de militarii americani prezenți în România, dar, mai ales, cu niste propuneri concrete de colaborare economică. Deci ce îmi doresc de la aceasta vizită este să consolidăm schimburile comerciale și susținerea firmelor americane în România și ale celor românești în State”, a mai spus acesta.

Totodată, într-un interviu la Euronews, întrebat când va avea loc vizita sa în SUA, Nicuşor Dan a răspuns: „Cel mai probabil va fi în primul trimestru din 2026”.