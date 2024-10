E OFICIAL: Comisia Europeană propune suspendarea parțială a plăților din PNRR, un motiv fiind modul netransparent și nebazat pe competență în care se fac numirile la șefia companiilor de stat

Comisia Europeană a publicat, marți, un document prin care anunță că a făcut evaluarea preliminară a celei de-a treia cereri de plată a României în cadrul PNRR. Comisia Europeană a propus, arată documentul, suspendarea parțială a plății, deoarece Guvernul nu a îndeplinit șase jaloane. Trei dintre jaloanele picate țin de felul în care Guvernul a numit, pe preferințe, nu pe procese transparente care să selecteze competența, șefii pentru companii precum CFR, Metrorex, Nuclearelectrica și alte companii publice importante.

Comisia nu a precizat suma care urmează să fie suspendată, însă sursele din zona guvernamentală au estimat marți pentru publicul HotNews că e vorba despre aproximativ 1,1 miliarde de euro din 2,7 miliarde de euro cât reprezintă cea de-a treia cerere de plată. Adică 40% din suma solicitată.

Trei dintre jaloanele neîndeplinite sunt legate de reforma guvernanței corporative la companiile de stat, două privesc investiții în transporturi, iar una vizează impozitarea microîntreprinderilor.

Comisia consideră că jaloanele respective legate de investiții și de reforme nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător. România are acum la dispoziție o lună pentru a-i transmite Comisiei observațiile sale.

HotNews a publicat mai multe articole, în ultimele zile, prin care a informat că va fi suspendată o parte din sumele solicitate de România. Printre motive: numirile netransparente în fruntea companiilor din energie și din transporturi, precum Nuclearelectrica, CFR sau Metrorex.

Pașii pe care trebuie să-i facă România pentru a nu pierde banii definitiv

În cazul în care, în urma observațiilor transmise de România, Comisia își confirmă evaluarea potrivit căreia jaloanele în cauză nu au fost atinse în mod satisfăcător, o parte din plată va fi suspendată. Deși pentru alte 62 de jaloane evaluarea a fost pozitivă, cele șase neîndeplinite cântăresc foarte greu.

Din momentul respectiv, România va avea la dispoziție o perioadă de șase luni pentru a îndeplini jaloanele restante. La sfârșitul acestei perioade, Comisia va evalua dacă jaloanele respective au fost îndeplinite în mod satisfăcător. În caz afirmativ, ea va ridica suspendarea și va efectua plata cuantumului suspendat.

Comisia a avertizat încă din iunie Guvernul

Într-o scrisoare transmisă în luna iunie Guvernului, Comisia Europeană a ridicat numeroase semne de întrebare legate de modul în care sunt făcute numirile de șefi la companiile de stat.

Din iunie și până acum, Guvernul nu a luat nicio măsură privind îmbunătățirea guvernanței corporative, mai ales în sectorul energetic, motiv pentru care România poate pierde sute de milioane de euro.

În scrisoarea Comisiei din iunie erau enumerate 8 companii din subordinea Ministerului Energiei, printre care Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Conpet etc. De asemenea, erau enumerate și cinci companii de la Transporturi: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), CFR, Metrorex și CFR Călători.

Unii membri din comitetele de selecție, atât la energie, cât și la transporturi, erau și candidați. Membrii din comitetele de numire și remunerare erau și în consiliile de administrație, stabilind ei pentru ei nivelul de remunerare. La o companie, niciunul dintre candidații care au ajuns pe lista scurtă nu a fost numit.

După dezvăluirile HotNews, președintele Consiliului de Administrație al Metrorex, Mihai Barbu, și-a dat demisia din această funcție, potrivit publicației Club Feroviar. Sursele Club Feroviar spun că se așteaptă alte două demisii ale unor demnitari din Ministerul Transporturilor, care au primit posturi în companii subordonate acestuia.

Mihai Barbu a declarat pentru Club Feroviar că nu vrea să fie vinovat pentru pierderea banilor din PNRR.

”Nu vreau să fiu unul dintre cei din cauza cărora se pierd banii din PNRR, așa că am decis să rezolv această problemă pe cale amiabilă. Cât privește modul în care am fost selectat în Consiliul de Administrație, selecția a fost organizată de Ministerul Transporturilor, nu eu am organizat-o. Firma de recrutare a fost selectată de minister, nu de mine. În consecință, mi-am depus demisia, care va intra în vigoare la data de 1 noiembrie”, a declarat Mihai Barbu.

Comisia Europeană cere reducerea pragului pentru microîntreprinderi la 88.500 euro

Unul dintre jaloanele neîndeplinite se referă la microîntreprinderi. Comisia Europeana cere scăderea pragului de încadrare la impozitul pe venitul microîntreprinderilor la 88.500 euro de la 500.000 euro, au afirmat sursele guvernamentale. În acest caz, este necesară o decizie politică.

Pragul a mai scăzut o dată, de la 1 milion de euro la 500.000. În opinia Comisiei Europene nu este suficient.

Doar pe acest jalon, România poate pierde 300 milioane de euro din PNRR.

Metroul de la Cluj va fi scos din PNRR – Pierdere de 300 de milioane de euro

Un alt jalon neîndeplinit este legat de construirea metroului de la Cluj. În acest caz nu mai poate fi făcut nimic și investiția va fi scoasă complet din PNRR, au spus sursele citate. În acest caz, Guvernul va negocia cu Comisia Europeană ca finanțarea de 300 milioane de euro aferentă metroului de la Cluj să fie transferată pe altă investiție, posibil A 7.

Motivul pentru care nu a fost îndeplinit jalonul privind metroul de la Cluj este că nu a fost publicată în Jurnalul UE valoarea actualizată a licitației pentru contractul de lucrări. Inițial, contractul de lucrări era de 1,8 miliarde de euro, aceasta fiind suma din licitație. Ulterior, s-au refăcut indicatorii tehnici, iar valoarea contractului a fost actualizată la 2,3 miliarde de euro.

În loc să fie organizată o nouă licitație, Primăria Cluj a încercat să actualizeze valoarea pe procedura de achiziție deja inițiată și să modifice suma prin erată, în Jurnalul UE. Însă, Jurnalul UE a considerat că actualizarea nu se încadrează la erată, iar suma a fost actualizată doar în sistemul românesc de achiziții publice – SEAP.

Managementul la companiile de stat, un jalon neîndeplinit care atârnă greu

Mai este un jalon legat de procedura de selecție la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), care funcționează în subordinea Guvernului. Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că procedura de selecție va fi reluată într-o lună – o lună și jumătate.

Reamintim că un jalon neîndeplinit este numirea transparentă a conducerii AMEPIP. Actuala conducere, care este interimară, și-a dat demisia, în urma criticilor Comisiei legate de modul în care aceasta a fost numită.

Un alt jalon important neîndeplinit este legat de managementul companiilor de stat din sectorul energetic. Despre acest jalon, HotNews.ro a scris, în premieră, că România va pierde sute de milioane de euro, din tranșa a treia de plată din PNRR din cauza nerealizării reformei privind managementul la companiile energetice de stat.