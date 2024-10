Prima demisie la companiile de stat din transporturi, după dezvăluirile HotNews: ”Nu vreau să fiu unul dintre cei din cauza cărora se pierd banii din PNRR”

Președintele Consiliului de Administrație al Metrorex, Mihai Barbu, și-a dat demisia din această funcție, potrivit publicației Club Feroviar. Sursele Club Feroviar spun că se așteaptă alte două demisii ale unor demnitari din Ministerul Transporturilor, care au primit posturi în companii subordonate acestuia. Potrivit scrisorii de la Bruxelels, dezvăluită de HotNews, numirile s-au făcut fără un proces trasparent și integru.

HotNews.ro a dezvăluit luni conținutul scrisorii prin care Comisia Europeană a avertizat Guvernul că România poate pierde sute de milioane de euro din PNRR din cauza numirii de șefi incompatibili la companiile de stat. Am publicat și lista vizată, pe care se afle firme atât din energie, cât și din transporturi.

Din iunie și până acum, Guvernul nu a luat nicio măsură privind îmbunătățirea guvernanței corporative, mai ales în sectorul energetic, motiv pentru care România poate pierde sute de milioane de euro.

În scrisoarea Comisiei erau enumerate 8 companii din subordinea Ministerului Energiei, printre care Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Conpet etc. De asemenea, erau enumerate și cinci companii de la Transporturi: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), CFR, Metrorex și CFR Călători.

Unii membri din comitetele de selecție, atât la energie, cât și la transporturi, erau și candidați. Membrii din comitetele de numire și remunerare erau și în consiliile de administrație, stabilind ei pentru ei nivelul de remunerare. La o companie, niciunul dintre candidații care au ajuns pe lista scurtă nu a fost numit.

Mihai Barbu: Am decis să rezolv această problemă pe cale amiabilă

Mihai Barbu a declarat pentru Club Feroviar că nu vrea să fie vinovat pentru pierderea banilor din PNRR.

”Nu vreau să fiu unul dintre cei din cauza cărora se pierd banii din PNRR, așa că am decis să rezolv această problemă pe cale amiabilă. Cât privește modul în care am fost selectat în Consiliul de Administrație, selecția a fost organizată de Ministerul Transporturilor, nu eu am organizat-o. Firma de recrutare a fost selectată de minister, nu de mine. În consecință, mi-am depus demisia, care va intra în vigoare la data de 1 noiembrie”, a declarat Mihai Barbu.

”Am fost numit în Consiliul de Administrație respectând legislaţia naţională în vigoare”.

În cazul Metrorex, Comisia Europeană susținea în scrisoarea din iunie că: „Unul dintre candidații la consiliul de administrație al Metrorex era, la momentul numirii sale, președinte al consiliului de administrație și șef al comitetului de nominalizare și remunerare, ceea ce pare să constituie un conflict de interese”.

Guvernul așteaptă scrisoarea finală

În scrisoarea Comisiei din iunie, observațiile erau preliminare. În cursul zilei de astăzi, 15 octombrie, Comisia Europeană urmează să transmită Guvernului o scrisoare care conține concluziile finale, iar aceasta poate conține și alte nume de companii de stat.

HotNews.ro a scris săptămâna trecută, în premieră, că România va pierde sute de milioane de euro, din tranșa a treia de plată din PNRR. Motivul este nerealizarea reformei privind managementul la companiile energetice de stat. Potrivit unor surse guvernamentale, Executivul preferă, însă, să piardă câteva sute de milioane de euro decât să schimbe șefii incompatibili de la companiile de stat.

Potrivit mai multor surse guvernamentale, ar fi vorba despre o sumă de peste 1 miliard de euro, pentru toate jaloanele neîndeplinite, din care între 300 și 500 milioane de euro riscă să se piardă din cauza numirii unor persoane incompatibile la conducerea companiilor energetice de stat.

Dacă persoanele considerate incompatibile ar fi demise, sumele pe care le-ar primi ca despăgubire ar fi mult mai mici decât cele câteva sute de milioane de euro pe care le va pierde România. Circa 5-6 milioane de euro ar fi despăgubirile, spun surse guvernamentale. Însă, în condițiile în care numirile sunt puternic susținute politic, nimeni din zona guvernamentală nu vrea să își asume rezilierea contractelor cu probleme.

A doua zi după publicarea acestor informații, premierul Marcel Ciolacu a răspuns că e real cazul, dar că nu pierdem niciun ban. „Un incompetent la energie a făcut selecție cum credea el prin ’92-’96, credea el că merge cu șmecherii, dar nu a mers cu șmecherii la Comisie, să-ți pui angajatul tău să-ți facă subiectele, unde merge nașul”, a declarat Ciolacu.

La rândul său, Adrian Câciu, ministrul proiectelor europene, a declarat că „Toate se vor rezolva (…) Avem această perioadă de 6 luni în care să rezolvăm problemele”.