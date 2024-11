Ofițer al marinei ruse, ucis într-un atentat cu mașină-capcană în Crimeea

Autoritățile ruse din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, au anunțat miercuri că un militar a fost ucis după ce mașina în care se afla a explodat pe o stradă din Sevastopol.

Anunțul a fost făcut de guvernatorul instalat de Rusia la Sevastopol, Mihail Razvozhaiev. Salvatorii au ajuns la locul deflagrației în jurul orei locale 10, la șase minute după ce mașina, la volanul căreia se afla militarul, a sărit în aer, conform The Kyiv Independent.

Ofițerul a murit la scurt timp din cauza rănilor provocate de explozie.

Razvozhaiev a confirmat că persoana decedată era un ofițer militar și a declarat că anchetatorii investighează cauza exploziei, menționând că „nu poate fi exclusă posibilitatea sabotajului”.

