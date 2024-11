[P] FCSB, meci echilibrat cu deținătoarea Conference League. Câștigă Bîrligea duelul cu „bombardierul” lui Olympiacos?

A cincea etapă din grupele Europa League 2024/2025 e cea în care la București vine Olympiacos, deținătoarea trofeului Conference League și o echipă aflată într-o situație asemănătoare cu cea a campioanei României: caută succesul care să spulbere orice emoție privind calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Și, dacă roș-albaștrii îl au pe Daniel Bîrligea (24 de ani) în mare formă, grecii trăiesc prin marocanul Ayoub El Kaabi (31 de ani), omul care le-a adus primul trofeu european din istorie. FCSB – Olympiacos începe la ora 22:00, live pe Superbet alături de Streaming, SuperPariuri, BetBuilder, SuperAvantaj și Cote Mărite.

Partida de pe Arena Națională o găsește pe FCSB într-o poziție foarte bună privind obținerea biletelor spre etapa următoare a Europa League: nouă puncte din patru meciuri și locul al optulea, calificant direct în optimi. Olympiacos e pe 11, cu șapte puncte, și nu a pierdut niciunul dintre precedentele trei meciuri.Grecii sunt ușori favoriți, conform Cotelor Superbet pe care le poți consulta aici!

FCSB țintește calificarea și recordul!

Stagiunea europeană excepțională făcută de elevii lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii îi pune într-o poziție confortabilă încă de la jumătatea grupei. Învinși doar de Rangers, în deplasare, campionii României sunt siguri în proporție de peste 90% că nu vor cădea sub locul al 24-lea, ultimul care asigură calificarea în primăvara europeană, însă vor forța și clasarea printre cele mai bune opt echipe ale competiției, onoare pe care o au acum cluburi ca Galatasaray, Frankfurt, Ajax, Bilbao sau Tottenham. În același timp, bucureștenii vor să devină și prima echipă din istoria fotbalului românesc care adună 12 puncte după primele cinci etape ale unei grupe europene!

Calculele nu sunt cu mult diferite nici pentru Olympiacos, grecii lăsând repede în spate înfrângerea din primul meci al grupei cu Lyon, scor 0-2. A urmat un 3-0 cu Braga, un 1-0 pe terenul lui Malmo și un egal cu Rangers, 1-1 în fața propriilor fani, echipa lui Jose Luis Mendilibar luând, la rândul ei, o opțiune serioasă pentru calificarea cel puțin în 16-imi. În acest moment, diferența între Olympiacos și Real Sociedad, formația de pe locul al 25-lea, e de trei puncte.

Hai în SuperSocial, cea mai mare rețea a pariorilor din România, și inspiră-te de la cei mai buni!

Bîrligea are un concurent pe măsură

Pentru zecile de mii de fani roș-albaștri care vor veni pe Arena Națională, FCSB – Olympiacos reprezintă o nouă șansă de a-l vedea la lucru pe Daniel Bîrligea, vârful de 24 de ani care traversează un sezon fabulos după transferul de două milioane de euro de la CFR Cluj.



Marcator în trei dintre cele patru meciuri din Europa League, internaționalul român înscrie pe bandă rulantă și în SuperLigă, a punctat și în tricoul echipei naționale, iar hype-ul creat în jurul său este unul foarte mare. În weekend, Bîrligea a marcat al 12-lea gol al sezonului contra celor de la Gloria Buzău în victoria cu 3-0 a campioanei și o nouă reușită l-ar înscrie cu șanse reale în lupta pentru titlul de golgheter al fazei grupelor Europa League. Pe Superbet găsești o cotă de 4.10 pentru un gol al atacantului român!

Vorbind despre lupta pentru titlul de golgheter, ea îl conține pe marocanul Ayoub El Kaabi, vârful lui Olympiacos care are deja patru goluri în primele patru meciuri. Africanul care a uimit întreaga lume a fotbalului european prin cele 16 goluri înscrise în sezonul european trecut, 11 dintre ele venind în fazele eliminatorii ale Conference League și stabilind un record în acest sens, vine la București după un hat-trick de senzație în fața lui AEK Atena în campionatul Greciei și are în spate statistici impresionante. El Kaabi are 14 goluri în 17 meciuri jucate în acest sezon, înscrie un gol la fiecare 92 de minute și doar vârsta, 31 de ani, îl împiedică să facă pasul spre o SuperPutere a fotbalului european. Va reuși să-l învingă și pe Târnovanu? Cota Superbet pentru un gol al golgheterului marocan este de 2.65!

Conținut sponsorizat de Superbet