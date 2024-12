[P] Liverpool – Manchester City, meciul care poate decide titlul din Premier League

Duelul dintre Liverpool și Manchester City programat, duminică, 1 decembrie, de la ora 18:00, este unul extrem de important, dacă nu chiar decisiv, în ceea ce privește soarta titlului din Premier League. Meciul de pe Anfield Road se trăiește mai intens pe Betano cu noua opțiune exclusivă de pariere Bet Builder Boost.

Ce este Bet Builder Boost

Pentru a profita de opțiunea exclusivă de pariere Bet Builder Boost tot ce trebuie să faci este să construiești un pariu de tip Bet Builder la meciul Liverpool – Manchester City, pariu care să conțină cel puțin trei selecții (fiecare având o cotă de minimum 1.50), iar cota totală să fie de peste 5.00. Astfel, vei deveni eligibil pentru un extra câștig maxim de 25% adăugat la potențialul câștig pe biletul creat cu Bet Builder. Pentru a profita de boost, odată devenit eligibil pentru acest extra câștig, trebuie activat butonul aflat în continuarea selecțiilor de pe bilet.

O selecție, cinci pariuri, un singur bilet cu Bet Builder

Din oferta Betano de duminică, 1 decembrie, am ales meciul Liverpool – Manchester City (ora 18:00) din Premier Leagueși, cu Bet Builder activat din partea dreapta sus a ecranului,am mizat pe un total de cinci piețe diferite de pariere, pe același bilet, după cum vom vedea în continuare.

Total goluri – Sub 3.5 (cota 1.60)

Șansă dublă – X2 (cota 1.75)

Rezultat prima repriză – Egal (cota 2.30)

Cornere – Sub 10.5 (cota 2.02)

Total cartonașe – Sub 5.5 (cota 1.65)

Pe cele cinci selecții de mai sus, cu Bet Builder activat, am obținut cota 16.00 pentru meciul Liverpool – Manchester City din Premier League, pe același bilet, iar cu o miză de 50 de lei potențialul câștig este de 800 de lei, la care se adaugă extra câștigul de 25% oferit de Betano prin opțiunea Bet Builder Boost.

Cotele prezentate în acest material sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări până la ora meciului, fiecare jucător având libertatea de a-și construi biletul după propria pricepere și inspirație.

Forma de moment

Liverpool a câștigat ultimele cinci meciuri disputate în toate competițiile, în timp ce Manchester City n-a câștigat niciunul dintre ultimele cinci meciuri jucate.

În ultimele 15 meciuri jucate în toate competițiile ”cormoranii” au obținut 14 victorii și un rezultat de egalitate.

Manchester City traversează o criză a rezultatelor fiind fără victorie în ultimele șase meciuri, interval în care ”cetățenii” au pierdut cinci meciuri și au remizat o dată.

Înaintea duelului direct programat pe Anfield Road în etapa a 13-a din Premier League, Liverpool a câștigat meciul cu Real Madrid (2-0) în Liga Campionilor, în timp ce Manchester City a remizat pe teren propriu cu Feyenoord Rotterdam (3-3), după ce a condus la un moment dat în meci cu 3-0!

Ambele echipe au marcat în patru din ultimele cinci meciuri jucate de Manchester City.

Liverpool a primit un singur gol în precedentele patru partide disputate pe teren propriu în toate competițiile.

Înaintea meciului direct de duminică Liverpool ocupă primul loc în clasamentul din Premier League, în timp ce Manchester City se află pe poziția a treia la o diferență semnificativă de opt puncte.

Un succes al ”cormoranilor” ar face ca ecartul să crească la 11 puncte, ceea ce pentru un campionat precum Premier League ar echivala în mare măsură cu încheierea luptei pentru titlul actualului sezon.

Duelul marcatorilor

Meciul direct dintre Liverpool și Manchester City propune și un duel al celor mai buni marcatori din actualul sezon de Premier League.

Norvegianul Erling Haaland (Manchester City) este golgeterul campionatului englez, cu 12 reușite, fiind urmat de egipteanul Mohamed Salah (Liverpool) cu 10 goluri.

Meciuri directe

Ambele echipe au marcat în ultimele patru meciuri directe. De asemenea, au fost goluri de ambele părți în zece din precedentele unsprezece dueluri între Liverpool și Manchester City, indiferent de numele competiției.

Ultimele două meciuri directe s-au încheiat la egalitate cu același scor, 1-1.

Liverpool n-a pierdut în ultimele patru confruntări pe teren propriu contra celor de la Manchester City. Ultimul succes al ”cetățenilor” pe Anfield Road datează din 7 februarie 2021, când tabela a arătat un spectaculos 4-1 în favoarea vizitatorilor.

Ai și MegaCote

Mega Cotele Betano sunt cote de pariuri sportive care se aplică doar la pariurile simple (victorie gazde 1, egalitate X, victorie oaspeți 2) plasate înainte de începutul unei partide. Mega Cotele sunt oferite de Betano pentru aproximativ trei meciuri de fotbal pe zi și oferă cele mai mari cote de pe piață. Ele îți oferă un câștig maxim, fiind special create de Betano cu gândul doar la profitul maxim al jucătorilor, cu 0% câștig pentru casa de pariuri. Le descoperi mai ușor în ofertă prin iconița MC din dreptul meciului selectat.