[P] Top jocuri video inspirate din istorie

Jocurile inspirate din evenimente istorice au fost dintotdeauna pe placul multor oameni. Au fost lansate deja mii de producții atât pentru mediile tradiționale, cum ar fi PC și console, dar, în ultimii ani, nu sunt ignorate nici pe mobil. În acest articol, sunt prezentate 5 jocuri inspirate din istorie.

Assassin’s Creed Mirage – misiuni în Bagdad

Lansat în 2023, Assassin’s Creed Mirage a devenit rapid un titlu de referință din această colecție. Acțiunea se petrece în Bagdadul secolului al IX-lea. Jucătorii intră în pielea lui Basim Ibn Ishaq, un personaj care trebuie să ducă la bun sfârșit misiunile pe care le primește. Succesul de care a avut parte jocul a făcut ca, în vara lui 2024, să apară o versiune și pentru mobil, pe iOS și iPadOS. De asemenea, a fost confirmată deja apariția unei continuări, Assassin’s Creed Shadows, în care acțiunea se va petrece în Japonia. Lansarea este așteptată pentru luna februarie 2025.

Total War: Pharaoh – incursiune în Egiptul Antic

Franciza Total War este recunoscută pentru faptul că a adus la lumină mai multe evenimente istorice. Pharaoh nu face excepție și le permite jucătorilor să exploreze lumea Egiptului Antic. Jucătorii au posibilitatea să fie atât faraoni, cât și să intre în pielea altor personaje. Pot construi imperii, negocia alianțe complexe și se pot bucura de tot ceea ce are mitologia egipteană de oferit.

Versailles Gold – pentru jucătorii de casino

Versailles Gold este un slot online marca EGT. Chiar dacă a fost lansat în urmă cu un deceniu, rămâne unul dintre sloturile de referință în cazinourile din țara noastră. Este disponibil atât cu mize reale în cazinouri licențiate, cât și demo, pe portalul pacanele-gratis.ro. Jocul propune o incursiune în bogata istorie a Palatului Versailles, într-o lume cu regi și regine. Simbolurile sunt inspirate din activitatea palatului, iar jocul a primit numeroase recenzii bune din partea utilizatorilor. Are 10 linii de plată, iar câștigul maxim ajunge până la 5000x miza. În plus, fiind un slot marca EGT, beneficiază și de jackpot progresiv.

The Great War: Western Front

Primul Război Mondial nu este abordat foarte des de companiile care produc jocuri, însă acesta este o excepție. Conflictul militar este redat într-un joc cu o grafică bună, în care jucătorii au două opțiuni: fie aleg să controleze Aliații, fie Puterile Centrale. Ei trebuie să gestioneze atât bătălii tactice, cât și strategii pe termen lung. Echipamentele militare sunt redate cu fidelitate, iar recenziile acestui joc sunt bune.

En Garde! – Franța secoului al XVll-lea

Istoria Franței este una dintre cele mai interesante de pe continent și a avut numeroase momente spectaculoase. Acțiunea din jocul En Garde! se petrece în secolul al XVII-lea, iar jucătorii o controlează pe Adalia de Volador. Aceasta este o spadasină care încearcă să avanseze în societate prin aventuri captivante și dueluri spectaculoase. Decorurile din acest joc redau cu fidelitate atmosfera din Franța acelor vremuri și, per total, are și o parte distractivă, nu numai una care face referire la istorie.

Age of Empires IV: Rise of Empires

Age of Empires este una dintre cele mai cunoscute francize inspirate din istorie. Rise of Empires adaugă seriei elemente din cultura bizantină și regatele africane. Jucătorii își pot experimenta astfel strategiile pentru a reuși să evolueze. De asemenea, în aceste jocuri sunt prezentate și alte detalii interesante, cum ar fi comerțul din acele vremuri, dar și revoltele populare. Age of Empires are o bază uriașă de fani, iar Rise of Empires este un joc care nu a trecut neobservat.