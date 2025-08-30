Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri

Guvernul Bolojan a adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege care fac parte din Pachetul 2 pentru echilibrarea bugetului.

Dintre măsurile gata de adoptare, una s-a amânat. e vorba despre proiectul privind reforma administrației publice. În urma acesteia, în jur de 40.000 de posturi din primării și consilii județene ar urma să dispară, rămâne deocamdată incertă. Prevederile urmează să fie analizate din nou, în cadrul coaliției de guvernare.

Înainte de anunțarea măsurilor a avut loc Uniunea Consiliului Economic și Social (CES), organism care trebuia să avizeze pachetul legislativ înainte să fie adoptat în ședința cabinetului.

După întâlnirea care a durat aproximativ două ore, reprezentanții sindicatelor și patronatelor au ieșit nemulțumiți de măsurile incluse în al doilea pachet de măsuri menite să reducă deficitul bugetar.

Guvernul a adoptat apoi proictele pachetului doi de măsuri, cu excepția celui care vizează tăierile din adminstrația locală, scos în ultimul moment de pe ordinea de zi.

Pachetul 2, adoptat fără una dintre componente

Pachetul legislativ conținea șase proiecte distincte, împărțirea fiind decisă în coaliție pentru a preveni situația în care, dacă s-ar fi adoptat o singură lege, aceasta să fie declarată neconstituțională de CCR astfel încât întreg Pachetul 2 să fie invalidat. Astel, Guvernul a anunțat ordinea de zi cu șase proiecte:

La scurtă vreme după începerea ședinței, proiectul privind reforma administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi, astfe că doar cinci proiecte au fost aprobate în Guvern.

„Mai sunt câteva chestiuni în discuția partidelor. Se va relua discuția duminică în coaliție, după care va urma o ședință de Guvern”, a precizat Ioana Ene Dogioiu, după ședința Executivului, fără să precizeze care sunt chestiunile nedefinitivate.

La finalul ședinței, Ilie Bolojan a anunțat că au fost adoptate cele cinci proiecte care apoi au fost trimise Parlamentului, pentru ca acesta să stabilească calendarul oficial al asumării răspunderii, cel mai probabil în cursul zilei de sâmbătă.

Surse politice au declarat pentru HotNews că Guvernul își dorește ca termenul pentru depunerea amendamentelor de către parlamentari să fie fixat până luni, 1 septembrie, zi în care Bolojan va veni în fața celor două Camere să-și asume oficial răspunderea. În aceste condiții, reforma administrației locale va fi decalată de celelalte proiecte, astfel că pentru acest proiect asumarea răspunderii va avea loc în altă zi, dar tot în cursul săptămânii viitoare.

PSD vrea să facă schimbări în Parlament

Este incert și faptul dacă primele cinci proiecte vor rămâne în forma adoptată de Guvern. La scurtă vreme după încheierea ședinței de guvern, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că parlamentarii social-democrați vor depune amendamente la proiectele adoptate deja.

„După ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte. Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1,2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri!”, a scris Sorin Grindeanu.

Acesta susține că partidul său susține eliminarea privilegiilor și sinecurilor, însă nu va sprijini măsuri care să afecteze categoriile vulnerabile ale populației, fără o justificare economică reală.

„La fel cum consider că pentru unitatea Coaliției, trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor”, a continuat liderul social-democraților.

Reforma administrației, un subiect sensibil

În ce privește reforma administrației, subiectul va fi reluat într-o ședință a coaliției care va avea loc duminică, urmată în aceeași de o nouă ședință de guvern, care să adopte oficial proiectul.

Discuțiile se anunță dificile în condițiile în care nemulțumiri față de reducerea numărului de angajați ai administrațiilor locale au fost exprimate după ședința de vineri.

Organizaţia ieşeană a PSD a transmis, vineri, o scrisoare premierului Ilie Bolojan, documentul fiind semnat de parlamentarii social-democraţii ieşeni, de consilierii judeţeni şi de cei 47 de primari ai partidului din judeţ, informează News.ro.

„Domnule premier, doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi. Dar nu investiţi, nu creaţi, nu empatizaţi. Duceţi România pe drumul greşit. Opriţi-vă! Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităţilor şi împotriva bunului-simţ – atunci mai bine ieşim de la guvernare”, se arată în documentul transmis premierului de PSD Iaşi.