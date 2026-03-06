Kievul anunță că a obținut eliberarea celor șapte cetățeni ucraineni reținuți la Budapesta

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a declarat vineri că Kievul a obținut eliberarea a șapte cetățeni ucraineni care au fost reținuți la Budapesta, informează Reuters și AFP, conform Agerpres.

Andrii Sibiha a menționat într-o postare pe X că cetățenii ucraineni eliberați sunt în siguranță și au trecut granița ucraineană.

Mai devreme Ministerul de Externe al Ucrainei l-a convocat pe însărcinat cu afaceri interimar al Ungariei la Kiev cu privire la detenția cetățenilor ucraineni la Budapesta, șeful diplomației ucrainene acuzând pe X Ungaria că i-a „luat ostatici” pe cei șapte, angajați ai unei bănci ucrainene din Budapesta care transportau zeci de milioane de euro din Austria.

„La Budapesta, autoritățile maghiare au luat ostatici șapte cetățeni ucraineni”, toți angajați ai băncii de stat Oschadbank care operau două vehicule blindate care transportau numerar și aur „din Austria”, a scris Sibiha pe X.

„Este vorba de terorism și extorcare” comis de Ungaria, a denunțat ministrul ucrainean, afirmând că a trimis deja o notă oficială pentru a cere „eliberarea imediată” a compatrioților săi.

Banca în cauză, Oschadbank, a precizat într-un comunicat că două dintre vehiculele sale au transportat joi „35 de milioane de euro și 9 kg de aur” de la Raiffeisen Bank din Austria, „în conformitate cu reglementările internaționale de transport și procedurile vamale europene în vigoare”.