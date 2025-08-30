Pensii „îndestulătoare” pentru magistrați, condiție pentru a fi „cât mai incoruptibili cu putinţă” în carieră, spune ministrul Justiției

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, consideră că este important să existe o proporţie cât mai apropiată între salariul şi pensia magistraţilor, astfel încât ”să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă” în timpul carierei.

„Ministerul Justiţiei susţine existarea unor coordonate între indemnizaţia în plată şi respectiv pensie (…) Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă, pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii care să fie una îndestulătoare. Tocmai pentru a-l feri de tot felul de tentaţii şi a face actul profesional cât mai responsabil”, a declarat Radu Marinescu, sâmbătă, la Prima TV, citat de News.ro.

„Principalul e să existe o proporţie cât mai apropiată între cele două, salariu şi respectiv pensie”, a adăugat ministrul Justiției.

Ministrul Justiţiei a precizat că legea corectează inechitatea din prezent, când pensia este mai mare decât salariul.

„A fost corectată această chestiune, dar în continuare ideea a fost de a se apropia cât mai mult cele două coordonate. În momentul de faţă acesta era principiul, să nu poată să depăşească salariul net. Numai că raportarea era la brut, acum, în noua formulă este o raportare care se face la ultima indemnizaţie netă şi aşa va fi procent de 70 la sută care este propus prin proiect”, a mai declarat ministrul Justiţiei.

Miercuri, premierul Ilie Bolojan declara că pensia medie din magistratură este în prezent la un nivel de „4.800 – 5.000 de euro”.

„În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă şi mai apropiată de realitate”, a spus premierul.

Ce a decis Guvernul

Proiectul privind pensiile magistraților, parte din Pachetul 2 de măsuri de redresare fiscal-bugetară, a fost adoptat vineri de Guvern, a anunțat premierul Ilie Bolojan, care speră să fie aprobat și de către Parlament.

Dacă proiectul va fi adoptat și va trece de Curtea Constituțională, va intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2025. Până în 2036, există norme tranzitorii – magistraților li se va adăuga, treptat, în fiecare an, câte un an și șase luni în plus la vârsta de pensionare, adică aceasta va crește treptat. Din 2036, vârsta de pensionare va fi la 65 de ani.

Proiectul privind modificările pensiilor magistraților include următoarele modificări:

Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.

Pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.

Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariul brut încasat.

Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Proiectul a generat reacții dure din sistemul judiciar și a dus la declanșarea acțiunilor de proteste la nivelul instanțelor și parchetelor din întreaga țară.