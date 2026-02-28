Pentagonul anunță că a folosit pentru prima dată drone explozive în atacul contra Iranului. „De unică folosinţă şi la costuri reduse”

Tehran, lovit de SUA și Israel în atacul coordonat contra Iranului. Foto: Tasnim News Agency / Zuma Press / Profimedia

Armata americană a afirmat sâmbătă că a utilizat pentru prima dată în luptă drone explozive pentru a ataca Iranul, recurgând astfel la o tehnologie folosită în special în războiul dintre Ucraina şi Rusia, scrie AFP.

„Task Force Scorpion Strike a utilizat pentru prima dată în luptă drone de atac de unică folosinţă şi la costuri reduse”, a declarat Comandamentul Central american (CENTCOM) într-un comunicat publicat pe X, făcând referire la o unitate a forţelor americane înfiinţată abia în decembrie anul trecut.

Armata israeliană și forțele americane din Orientul Mijlociu au lansat sâmbătă dimineață un atac aerian „coordonat” asupra Iranului, operațiune botezată de americani „Epic Fury”.

Cu puțin timp înainte, Israelul a lovit și infrastructura Hezbollah din sudul Libanului.

Au fost înregistrate lovituri în mai multe zone din capitala Teheran și din alte orașe importante ale țării. Printre primele ținte par să fi fost liderii iranieni, inclusiv ayatollahul Khamenei.