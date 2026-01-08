Peste 3.500 de blocuri din Capitală nu vor avea căldură până săptămâna viitoare, deși avaria la CET Sud a fost rezolvată / „Este un joc de-a șoarecele și pisica”, spune ministrul Energiei

Peste 3.500 de blocuri din București nu au căldură și apă caldă la parametri normali încă de duminică, 4 ianuarie, când a avut loc o avarie la un cazan al CET Sud. Deși echipamentul a fost reparat între timp, caloriferele vor rămâne la fel de reci până cel mai devreme la începutul săptămânii viitoare din cauza problemelor sistemice.

Potrivit aplicației Termo Alert, joi la ora 14:00 erau alimentate deficitar 3.508 imobile, reprezentând 38% din totalul de 9.213 blocuri racordate la sistemul centralizat. Căldura și apa caldă vor reveni la normal abia pe 12 ianuarie, la ora 23:30.

Oamenii au rămas fără căldură după ce, duminica trecută, a avut loc o avarie la un echipament din cadrul CET București Sud. Între timp, Electrocentrale București (Elcen) a anunțat că problema a fost rezolvată.

„(Numărul blocurilor afectate – n.r.) Este la același nivel care era și când eram în avarie, deși noi am revenit, furnizăm agent termic la 96-97 de grade din toate centralele noastre”, a spus Adrian Tudora, directorul general adjunct al Elcen, joi, la finalul comandamentului energetic de iarnă.

Ministrul Energiei: Sunt instalații vechi de 50 de ani care cedează

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care are în subordine producătorul de energie Elcen, a amintit problemele sistemice ale sectorului de termoficare din București:

„Este o tehnologie veche de 50 de ani, care, în momentul în care este suprasolicitată, ca urmare a lipsei sistemice a investițiilor din ultimii 35 de ani, ajung acele instalații să cedeze”, a declarat ministrul Energiei, joi.

Pe de altă parte, conductele prin care se distribuie agent termic bucureștenilor sunt gestionate de compania municipală Termoenergetica, din subordinea Primăriei Generale.

Pierderile din rețea sunt atât de mari încât ar încălzi 75.000 de apartamente

Ivan a arătat că, împreună cu Banca Mondială, a început un program de modernizare a CET-urilor, însă a menționat că pierderile din conductele Termoenergetica sunt atât de mari, încât ar putea încălzi 75.000 de apartamente zilnic. În plus, Ivan a amintit și problema datoriilor Termoenergetica către Elcen, care au ajuns în prezent la 1,5 miliarde de lei.

„În momentul de față, după discuțiile pe care le-am avut cu fostul primar interimar (Stelian Bujduveanu – n.r.) am stabilit să nu mai folosim companiile de stat în jocul politic. Acum este un joc de-a șoarecele și pisica în care Elcen produce agent termic, dar nu este plătit. Eu continui ceea ce am început: să găsim o soluție pentru a nu mai avea aceste pierderi”, a mai spus Ivan.

Întrebat dacă susține varianta unei fuziuni a Elcen cu Termoenergetica, el a răspuns: „Susțin orice variantă prin care se poate continua într-o formă corectă. Voi avea o discuție pe această temă și cu noul primar general, Ciprian Ciucu”.