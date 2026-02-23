Peter Mandelson, fost ministru și ambasador britanic, arestat de poliție într-un caz legat de Jeffrey Epstein

Fostul ministru și ambasador britanic Peter Mandelson a fost arestat luni, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de transmitere de informații sensibile către finanțistul american, totodată infractor sexual condamnat, Jeffrey Epstein, scrie AFP.

„Polițiștii au arestat un bărbat în vârstă de 72 de ani pentru suspiciuni de încălcare a atribuțiilor în exercitarea funcțiilor oficiale”, a informat poliția într-un comunicat, fără a preciza identitatea suspectului, așa cum este uzanța în Regatul Unit.

Posturile de televiziune BBC și Sky News au difuzat imagini cu Peter Mandelson, în vârstă de 72 de ani, părăsindu-și locuința din centrul Londra, însoțit de un bărbat și o femeie care l-au escortat până la o mașină neinscripționată.

🇬🇧⚡️-Breaking: Lord Peter Mandelson has been arrested on suspicion of misconduct in public office.



The development follows his resignation from the House of Lords earlier this month after it emerged that he had lied about his relationship and correspondence with Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/tSRRQteTeu — ALERT X (@ALERTX360) February 23, 2026

Peter Mandelson a fost demis în septembrie din cea mai prestigioasă funcţie din serviciul diplomatic britanic, după ce legăturile sale strânse cu Jeffrey Epstein au început să devină clare.

Poliţia britanică a lansat la începutul lunii februarie o anchetă penală asupra lui Mandelson, după ce guvernul premierului Keir Starmer a pus la dispoziţia poliţiei conversaţiile dintre fostul ambasador şi Epstein.

E-mailurile dintre Mandelson şi Epstein, publicate de Departamentul de Justiţie al SUA la sfârşitul lunii ianuarie, au arătat că cei doi aveau o relaţie mai strânsă decât se ştia public, iar Mandelson i-a oferit informaţii finanţatorului american pe când era ministru în guvernul fostului premier Gordon Brown.

Mandelson, care a demisionat luna aceasta din Partidul Laburist al lui Starmer şi a renunţat la mandatul său de parlamentar, a declarat anterior că regretă profund asocierea sa cu Epstein, însă nu a făcut declaraţii publice şi nici nu a răspuns la mesaje pentru a comenta în legătură cu cele mai recente dezvăluiri.

Acțiunea vine la câteva zile după ce poliția britanică l-a arestat și pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice.

Fostul prinț Andrew a fost ridicat de la reședința sa din Sandringham, joia trecută, chiar în ziua în care împlinea 66 de ani, aceasta fiind cel mai important membru al familiei regale arestat din istoria modernă. El a fost eliberat la finalul zilei.