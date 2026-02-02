Un alt nume părăsește scena politică din Marea Britanie după noile dezvăluiri din dosarele Epstein

„Nu doresc să cauzez şi mai multă stânjeneală”, a declarat fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, care și-a anunţat duminică demisia din Partidul Laburist, potrivit BBC.

Retragerea lui Peter Mandelson a venit după publicarea a noi documente ale Departamentului de Justiție din SUA, care sugerează că Epstein ar fi virat 75.000 de dolari în conturi asociate politicianului britanic în perioada 2003-2004.

Mandelson neagă ferm acuzațiile, afirmând că nu are cunoștință de aceste tranzacții din perioada mandatului său de deputat și că veridicitatea actelor americane este incertă.

„În acest weekend, au apărut noi legături între mine şi scandalul legat de Jeffrey Epstein, ceea ce este de înţeles, şi regret acest lucru”, a declarat Mandelson într-o scrisoare adresată secretarului general al Partidului Laburist, Hollie Ridley, potrivit unui comunicat de presă difuzat duminică.

„Acuzaţiile pe care le consider false, potrivit cărora mi-ar fi făcut plăţi în urmă cu 20 de ani, şi despre care nu am nicio dovadă şi nici nu-mi amintesc, trebuie investigate de mine”, a adăugat Mandelson. „În timp ce fac acest lucru, nu doresc să cauzez şi mai multă stânjeneală Partidului Laburist şi, prin urmare, renunţ la calitatea de membru al partidului.”

Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Marii Britanii la Washington în septembrie de către premierul Keir Starmer, după ce e-mailuri scurse în presă au demonstrat că îi trimisese mesaje de susținere lui Epstein în 2008, chiar în perioada în care acesta era acuzat de infracțiuni sexuale împotriva unei minore.

Luna trecută, politicianul a declarat că a greşit continuând să colaboreze cu Epstein şi a prezentat scuze „fără echivoc” victimelor lui Epstein.

În declarația sa de duminică, Mandelson și-a reiterat regretul și a explicat că ruperea legăturii cu Partidul Laburist este un ultim gest de loialitate politică: „Mi-am dedicat viața valorilor și succesului acestui partid și, prin această decizie, cred că acționez în interesul său”.

Ca răspuns oficial, un purtător de cuvânt al Partidului Laburist a precizat că toate acuzațiile sunt tratate cu maximă seriozitate și că vor fi investigate riguros, în deplină conformitate cu procedurile interne ale formațiunii conduse de Keir Starmer.