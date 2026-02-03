Poliția britanică a deschis o anchetă penală ce vizează un important nume implicat în scandalul Epstein

Poliția din Londra a deschis o anchetă penală ce îl vizează pe fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson. El este implicat în scandalul dosarelor Epstein, care sugerează că abuzatorul sexual ar fi virat 75.000 de dolari în conturi asociate politicianului britanic în perioada 2003-2004, informează Reuters și AFP.

Potrivit documentelor din dosarul Epstein publicate recent de Departamentul Justiției american, în 2009, pe când era ministru al comerțului în guvernul condus de Gordon Brown, Mandelson i-a forwardat un e-mail guvernamental intern lui Epstein. Mesajul conținea o analiză făcută de un consilier cu privire la situația economică și adresată premierului Brown, dar avându-l ca destinatar și pe Mandelson, notează Agerpres.

Într-un alt e-mail, dezvăluit de publicația britanică Financial Times, Peter Mandelson pare să îi sugereze lui Jeffrey Epstein să ceară patronului lui JPMorgan să îl „amenințe ușor” pe ministrul britanic al finanțelor pentru a reduce taxa pe bonusurile bancherilor.

Mandelson s-a retras din scena politică

După publicarea a noi documente ale Departamentului de Justiție din SUA, Peter Mandelson a anunțat că renunță la postul de membru al Camerei Lorzilor și se retrage din Partidul Laburist.

El a negat ferm acuzațiile, afirmând că nu are cunoștință de aceste tranzacții din perioada mandatului său de deputat și că veridicitatea actelor americane este incertă.

„În acest weekend, au apărut noi legături între mine şi scandalul legat de Jeffrey Epstein, ceea ce este de înţeles, şi regret acest lucru”, a declarat Mandelson într-o scrisoare adresată secretarului general al Partidului Laburist.

Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Marii Britanii la Washington în septembrie de către premierul Keir Starmer, după ce e-mailuri apărute în presă au arătat că îi trimitea mesaje de susținere lui Epstein în 2008, chiar în perioada în care acesta era acuzat de infracțiuni sexuale împotriva unei minore.

Mandelson, fost ministru și comisar european în vârstă de 72 de ani, ar fi primit bani de la Jeffrey Epstein în mai multe rânduri la începutul anilor 2000, conform documentelor publicate la finalul săptămânii trecute de Departamentul american de Justiție.

Peter Mandelson nu este singura figură importantă vizată de noile dezvăluiri din dosarele Epstein. Printre numele care apar în documente se numără și Prințul Andrew, somat acum de guvern să depună mărturie în SUA, dar și oficiali străini precum Miroslav Lajčák, care a părăsit postul de consilier pe securitate națională în Slovacia.