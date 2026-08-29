Petrişor Peiu spune că AUR merge înainte cu suspendarea lui Nicușor Dan: „Pentru că nu şi-a schimbat atitudinea”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat sâmbătă că demersul AUR de suspendare a preşedintelui Nicușor Dan merge înainte, pentru că șeful statului nu şi-a schimbat atitudinea. El a mai spus că sunt colegi noi, de la alte partide, care au semnat acest demers şi care au fost prezenţi la şedinţa conducerii AUR, de la Drobeta Turnu Severin.

„Mergem înainte cu suspendarea, cu procesul de strângere a semnăturilor parlamentarilor care vor să ţină suspendarea şi apoi procedura de demitere a preşedintelui. Nu s-a schimbat absolut nimic”, a declarat senatorul AUR Petrişor Peiu sâmbătă seară la postul Antena 3, conform News.ro.

Potrivit lui Peiu, AUR consideră că modul în care operează Nicuşor Dan arată o sfidare a realităţilor.

Întrebat dacă au semnături noi pentru acest demers, Petrişor Peiu a răspuns: „Da, au fost şi nişte colegi de la alte partide, aici, prezenţi. (…) Pot să vă spun că au fost colegi de-ai noştri parlamentari, care nu sunt parlamentari AUR, care au semnat pentru suspendare şi care au fost şi prezenţi aici (la Drobeta Turnu Severin, n.r.) cu ocazia acestei semnări”.

„Suspendarea merge înainte, pentru că domnul preşedinte nu şi-a schimbat atitudinea. Noi aşteptăm ca partidele care sunt nemulţumite de modul în care domnul Nicuşor Dan şi-a manifestat puterea, prerogativele prezidenţiale, să vină şi să se alăture acestui demers”, a mai afirmat liderul senatorilor AUR.

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