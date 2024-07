Negocieri tensionate la Tarom: Se „vor îmbolnăvi” piloții și mâine?„Nu știm ce va fi” / Grindeanu: Li s-a promis 500 de euro în plus la salariu, dar nu vor

Cezar Osiceanu, pilot Tarom, a acuzat luni seară, la Digi 24, că salariile piloților companiei sunt mai mici și cu 50% față de alte companii și că le lipsesc dotări de bază, cum ar fi căști și uniforme. El lasă de înțeles că acest tip de grevă mascată de luni ar putea continua și marți. Pe de altă parte, Grindeanu acuză modul în care piloții au procedat și spune că sumele cerute nu sunt realiste.

„În ultimii 5 ani au plecat 400 de piloți. Restructurarea a fost făcută prost. Piloții care au rămas sunt tineri și fără experiența necesară ca să plece sau sunt ca mine care au rămas să lupte până sting lumina”, a declarat pilotul.

Negocieri tensionate

Acesta a explicat că în această seară au loc discuții între reprezentanții companiei și un grup de piloți, dar nu a furnizat informații suplimentare susținând că nu știe dacă situația de luni, cu zeci de zboruri anulate, s-ar putea repeta și marți.

Potrivit Antena 3, piloților li s-ar fi promis 300-500 de euro majorare de salariu, dar aceștia nu au acceptat.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune că salariul unui pilot Tarom este în jur de 3-5.000 mii de euro, dar el poate ajunge cu sporuri și ore suplimentare chiar la 7.000 de euro. Acesta spune că o majorare de 1500-2.000 de euro ar fi prea mare.

„Compania să plătească despăgubiri pasagerilor”

Grindeanu a declarat luni seară, la Antena 3, că piloților le-a fost oferit de Consiliul de Administrație 500 de euro în plus la salariu. „Nu știu dacă e o îmbolnăvire în masă sau e o grevă”, a spus ironic ministrul acuzandu-i că trebuiau să își anunțe nemulțumirile din timp și să vină la negocieri.

Acesta și-a continuat tirul la adresa piloților spunând că au pus sute de oameni pe drumuri și le-au dat programul peste cap și că aceștia ar trebui despăgubiți de către Tarom.

Ministrul spune că schema de angajați a Tarom este mai mare decât a oricărei altei companii aviatice și că există un acord cu Comisia Europeană de restructurare pentru a putea fi folosiți bani europeni pentru salvarea ei.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) pune la dispoziția tuturor pasagerilor care au avut de suferit din cauza condițiilor umilitoare din aeroportul Otopeni un instrument juridic prin care se pot obține despăgubirile cuvenite, anunţă instituția în cadrul unui comunicat de presă.

Astfel, FACIAS pune la dispoziție pasagerilor afectaţi de anularea zborurilor TAROM draft-ul unei acțiuni în răspundere civila delictuală prin care orice persoană prejudiciată poate să solicite despăgubiri la instanța competentă, în speță judecătoria Buftea.

Mai mult, FACIAS anunţă că va merge în instanță alături de reclamant.

Zboruri anulate luni

Tarom a anulat luni zeci de zboruri care urmau să aterizeze sau să decoleze luni de pe Aeroportul Henri Coandă (Otopeni), potrivit listei de sosiri și plecări a companiei Aeroporturi București.

Compania a anunțat, inițial, doar anularea a trei zboruri către și dinspre trei destinații, iar apoi a revenit cu un nou comunicat de presă în care spune că este vorba de „o situație fără precedent” și că este vorba de 10 zboruri de luni.

Zborurile au fost anulate după ce câte un pilot sau copilot din fiecare echipaj s-a declarat „inapt de zbor”.

MInistrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că „a solicitat managementului companiei TAROM să ia urgent măsuri pentru situația actuală!”

„Echipa managerială, selecționată în baza prevederilor Ordonanței privind managementul corporativ, are toate pârghiile legale să ia decizii administrative necesare pentru evitarea unor astfel de blocaje și pentru a preveni repetarea lor! De aceea, echipa managerială trebuie să vină urgent cu un plan eficient de restructurare, prin care să asigure capacitatea operativă a companiei TAROM.

Accentul trebuie pus pe asigurarea personalului navigant și nu pe menținerea în schemă a unor persoane care nu au o contribuție la buna funcționare a TAROM! Aștept o comunicare publică aplicată și detaliată a Directorului General al TAROM prin care să anunțe soluțiile identificate!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

De ce piloții au recurs la această formă de protest ce a dus la anularea zborurilor?

„Vă fac o comparație cu date concrete – un comandant-pilot comandant are venit de 4.500 euro la Boeing la TAROM și un copilot de la Airbus de la Wizair are 6.000 euro în mână. Un comandant de la Wizair are între 10.000 și 12.000”, a spus comandatul Cezar Osiceanu, pentru Europa Liberă.

Iar salarizarea are efect direct și asupra pensiilor. „Ne-a afectează la pensie, pentru că acești 4.500 euro sunt venit.”, a adăugat acesta.