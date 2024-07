Val de zboruri Tarom anulate, luni / Compania spune că este „într-o situație fără precedent” / LISTA curselor afectate de piloții și copiloții „inapți de zbor”

Tarom a anulat luni 20 de zboruri care urmau să aterizeze sau să decoleze luni de pe Aeroportul Henri Coandă (Otopeni), potrivit listei de sosiri și plecări a companiei Aeroporturi București. Compania a anunțat, inițial, doar anularea a trei zboruri către și dinspre trei destinații, iar apoi a revenit cu un nou comunicat de presă în care spune că este vorba de „o situație fără precedent” și că este vorba de 10 zboruri de luni. Zborurile au fost anulate după ce câte un pilot sau copilot din fiecare echipaj s-a declarat „inapt de zbor”.

18:20

În cursul zilei de luni TAROM a anulat și zborurile RO363 București – Amsterdam, RO364 Amsterdam – București, RO237 București – Budapesta, RO238 Budapesta – București, RO305 București – Frankfurt, R306 Frankfurt – București, RO607 București – Timișoara și RO608 Timișoara – București, scrie site-ul specializat în aviație BoardingPass.ro.

„Astfel, numărul zborurilor anulate de compania aeriană de stat în această zi, până la ora 18:00, a ajuns la 36. În continuare, până acum nu a fost anulat niciun zbor neregulat (charter)”, potrivit sursei amintite.

13:02

MInistrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că „a solicitat managementului companiei TAROM să ia urgent măsuri pentru situația actuală!”

„Echipa managerială, selecționată în baza prevederilor Ordonanței privind managementul corporativ, are toate pârghiile legale să ia decizii administrative necesare pentru evitarea unor astfel de blocaje și pentru a preveni repetarea lor! De aceea, echipa managerială trebuie să vină urgent cu un plan eficient de restructurare, prin care să asigure capacitatea operativă a companiei TAROM.

Accentul trebuie pus pe asigurarea personalului navigant și nu pe menținerea în schemă a unor persoane care nu au o contribuție la buna funcționare a TAROM! Aștept o comunicare publică aplicată și detaliată a Directorului General al TAROM prin care să anunțe soluțiile identificate!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

12:35

Delegaţia României care urmează să participe la summitul NATO de la Washington a plecat din ţară cu un avion militar din cauza situației de la Tarom.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naţionale, general de brigadă Constantin Spînu, a declarat pentru News.ro că delegaţia României care participă la summitul NATO a plecat, luni dimineaţă, cu o aeronavă C-27J Spartan către Paris.

De acolo, delegaţia urmează să ia o cursă către SUA. Din această delegaţie fac parte şi ministrul Apărării, Angel Tîlvăr şi ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu.

12:30

De ce piloții au recurs la această formă de protest ce a dus la anularea zborurilor.

„Vă fac o comparație cu date concrete – un comandant-pilot comandant are venit de 4.500 euro la Boeing la TAROM și un copilot de la Airbus de la Wizair are 6.000 euro în mână. Un comandant de la Wizair are între 10.000 și 12.000”, a spus comandatul Cezar Osiceanu, pentru Europa Liberă.

Iar salarizarea are efect direct și asupra pensiilor. „Ne-a afectează la pensie, pentru că acești 4.500 euro sunt venit. Salariul în lei al comandantului de Boeing e de 12.000 lei”, a adăugat acesta.

10:02

TAROM a revenit cu un nou comunicat în care anunță anularea a zece curse din data de 8 iulie 2024, „din cauza indisponibilității temporare a membrilor echipajului de zbor“.

„În conformitate cu reglementările internaționale de aviație și politicile interne stricte privind siguranța zborurilor, fiecare dintre cursele respective a fost anulată deoarece un membru din echipajul fiecărei aeronave s-a declarat “inapt de zbor”. Deciziile individuale ale piloților au fost luate în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru a asigura securitatea și confortul pasagerilor și a echipajului”, a transmis compania.

Cursele anulate până acum sunt:

ROT101/2 Otopeni -Cairo- Otopeni

ROT167/8 Otopeni -Beyrut- Otopeni

ROT187/8 Otopeni -Amman-Otopeni

ROT701/2 Otopeni – Iași-Otopeni

ROT621/2 Otopeni – Oradea-Otopeni

ROT261/2 Otopeni – Istanbul-Otopeni

ROT231/2 Otopeni – Budapesta-Otopeni

ROT 301/2 Otopeni – Frankfurt-Otopeni

ROT361/2 Otopeni – Amsterdam – Otopeni

ROT 381/2 Otopeni – Paris-Otopeni

Tarom a spus că „traversează astfel o situație fără precedent, iar echipele unite TAROM lucrează pentru identificarea de solutii și protejarea pasagerilor încă de azi noapte. Departamentele Comercial, Ticketing, Call Center și o parte dintre piloți și însoțitorii de zbor sunt în acest moment în mobilizare operațională și iau în calcul rerutări sau alte alternative, timp în care se asigură pasagerilor de pe aeroport cele necesare. Pentru aceste activități s-a alocat deja personal suplimentar”.

„TAROM regretă disconfortul creat și asigură pasagerii că siguranța acestora este prioritatea noastră absolută. Ne angajăm să oferim alternative convenabile pentru pasagerii afectați de aceste anulări. Echipa noastră de asistență va contacta direct pasagerii pentru a oferi informații detaliate privind reprogramarea zborurilor, rambursările sau alte opțiuni disponibile”, se mai spune în comunicat.

Plecări și sosiri Tarom de pe Otopeni anulate

La ora 10:20, pe site-ul oficial al companiei Aeroporturi București apăreau anulate 11 curse Tarom ce trebuiau să decoleze de pe Otopeni luni:

RO101 CAIRO (CAI) 00:45

RO187 AMMAN (AMM) 00:45

RO167 BEIRUT (BEY) 00:50

RO701 IASI (IAS) 07:15

RO261 ISTANBUL (IST) 07:35

RO621 ORADEA (OMR) 07:50

RO231 BUDAPEST (BUD) 07:55

RO415 MADRID (MAD) 08:10

RO301 FRANKFURT (FRA) 08:35

RO361 AMSTERDAM (AMS) 08:35

RO381 PARIS (CDG) 08:40

Tot în jurul orei 10:20 apăreau anulate 12 curse Tarom ce trebuiau să sosească pe aeroportul Henri Coandă:

RO168 BEIRUT (BEY) 06:30

RO710 IASI (IAS) 06:35

RO102 CAIRO (CAI) 07:20

RO188 AMMAN (AMM) 07:20

RO702 IASI (IAS) 10:00

RO622 ORADEA (OMR) 11:00

RO232 BUDAPEST (BUD) 12:00

RO262 ISTANBUL (IST) 12:00

RO302 FRANKFURT (FRA) 14:40

RO362 AMSTERDAM (AMS) 15:25

RO382 PARIS (CDG) 15:50

RO416 MADRID (MAD) 17:05

A anunțat inițial doar anularea zborurilor spre/dinspre trei destinații

Compania Tarom a anunțat, într-un prim comunicat transmis dimineață, doar anularea zborurilor către și dinspre Cairo, Amman și Beirut de luni.

Motivul: „Indisponibilitatea temporară a membrilor echipajului de zbor”.

Potrivit comunicatului, cursele anulate sunt:

ROT101/2 OTOPENI -CAIRO- OTOPENI,

ROT167/8 OTOPENI -BEYRUT- OTOPENI,

ROT187/8 OTOPENI -AMMAN-OTOPENI.

„TAROM regretă disconfortul creat și asigură pasagerii că siguranța acestora este prioritatea noastră absolută. Ne angajăm să oferim alternative convenabile pentru pasagerii afectați de aceste anulări. Echipa noastră de asistență va contacta direct pasagerii pentru a oferi informații detaliate privind reprogramarea zborurilor, rambursările sau alte opțiuni disponibile”, se mai spune în comunicat.