„Pilula cea mai amară”: Averea celui mai bogat om din lume nu a folosit la nimic în evitarea dezastrului republicanilor

Înfrângerea lui Donald Trump și a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului este și cea a lui Elon Musk și a finanțărilor masive a campaniei lor menite să influențeze votanții, scrie miercuri AFP, într-o analiză.

Omul cel mai bogat din lume a injectat aproape jumătate de miliard de dolari pentru a-i susține pe candidații republicani, învinși marți la urne, într-o țară în care Curtea supremă a anulat practic toate plafoanele de cheltuieli electorale permise.

Pentru Elon Musk, aliat al președintelui Trump, „pilula cea mai amară” este fără îndoială înfrângerea netă a ultraconservatorului Ken Paxton în alegerile pentru Senat din Texas, statul în care antreprenorul a ales să-și mute majoritatea societăților sale, notează agenția franceză de presă, potrivit Agerpres.

Este posibil ca CEO-ul SpaceX și Tesla să fi cheltuit peste 220 de milioane de dolari în favoarea fostului procuror general din Texas, dar un democrat de 37 de ani relativ novice în politică, James Talarico, este cel care a câștigat mandatul de senator.

„Tocmai s-a demonstrat că toți banii din lume nu sunt pe măsura oamenilor din Texas”, și-a exprimat satisfacția acest fost profesor de colegiu dintr-un cartier sărac din San Antonio.

„Ingerința laserelor mele spațiale în alegeri nu a funcționat de această dată”

Miercuri, Elon Musk, principalul mare donator din aceste alegeri, a părut să fie sarcastic pe fondul înfrângerilor grave ale republicanilor, care au pierdut controlul celor două camere ale Congresului.

„Am impresia că ingerința laserelor mele spațiale în alegeri nu a funcționat de această dată”, a ironizat miliardarul.

Într-un alt mesaj lapidar postat, pe rețeaua sa X, Musk s-a arătat îngrijorat de o posibilă stopare a construcției de centre de date dedicate inteligenței artificiale.

„Centrele de date în spațiu par acum în mod special atrăgătoare”, a comentat el.

Înfrângerea „Big Money”

Reclamele din campania electorală pentru „midterms” ar urma să atingă suma record de 11,6 miliarde de dolari, potrivit proiecțiilor societății specializate AdImpact, respectiv mai mult decât pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Organizația OpenSecrets, care studiază finanțările politice, avansează suma de 11,9 miliarde de dolari pentru ciclul electoral 2026, între care sute de milioane de dolari pentru democrați. Statul Texas reprezintă de unul singur aproape jumătate de miliard de cheltuieli.

O treime din principalii contributori provin din mediul tehnologic, în principal Inteligență Artificială (AI) și criptomonede.

Înfrângerea „Big Money”, după cum desemnează americanii finanțările masive care emană de la grupurile de interese din lumea politică și de afaceri, este în fapt confirmată de alte dueluri din acest scrutin.

Antreprenorul Vivek Ramaswamy, care a făcut avere în biotehnologii și este susținut de Donald Trump, a fost învins de democrata Amy Acton în lupta pentru postul de guvernator în Ohio. La fel ca și miliardarul republican Rick Jackson, devansat detașat de Keisha Lance Bottoms în statul Georgia.

Printre personalitățile care au marcat aceste alegeri, medicul Abdul El-Sayed, democratul învingător în cursa pentru senat în Michigan împotriva republicanului Mike Rogers, susține că tabăra rivală a cheltuit peste 350 de milioane de dolari, o sumă record în acest stat.

„Am demonstrat că într-o luptă între bani și numărul mare, numărul mare poate cu adevărat să câștige”, a spus El-Sayed, în discursul în care și-a revendicat victoria în fața republicanului.