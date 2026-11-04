Reacția ironică a lui Elon Musk, cel mai mare donator al republicanilor, după victoria fără drept de apel a democraților

Elon Musk a cheltuit peste 200 de milioane de dolari în campaniile candidaților republicani. Democrații au înregistrat însă o victorie uluitoare și vor prelua controlul Congresului SUA.

„Centrele de date din spațiu par destul de atractive în acest moment”, a scris Musk, care deține și își extinde astfel de centre, într-o postare pe X.

Într-o altă postare, Musk, care a devenit cel mai mare finanțator politic individual din acest an după ce a contribuit cu un sfert de miliard de dolari, a glumit ironic: „Se pare că laserele mele spațiale menite să interfereze cu alegerile nu au funcționat de data aceasta.”

Musk, cel mai bogat om din lume și primul trilionar al planetei, cu o avere estimată la peste 900 de miliarde de dolari, a fost cel mai mare donator din aceste alegeri, după ce a investit peste 200 de milioane de dolari în campaniile candidaților republicani.

Musk, menționat în discursul lui James Talarico

După ce a devenit marți seară primul democrat ales în Senatul SUA care va reprezenta Texasul în ultimii 38 de ani şi primul democrat ales la nivel statal din 1994, James Talarico a ținut un discurs cu o trimitere clară la Elon Musk.

Talarico a citat din Biblie și a făcut referire la celebra poveste din Vechiul Testament despre confruntarea dintre David și Goliat. „Tocmai am transmis un mesaj tuturor mega-donatorilor miliardari, tuturor mega-donatorilor triliardari, tuturor apărătorilor corupți ai acestui sistem politic defectuos, din acest stat, din această țară: puterea aparține poporului”, a spus el.

„Cel mai bogat om din lume, cel mai puternic om din lume și întreaga elită politică de la Washington au fost împotriva noastră. Dar oamenii din Texas au fost praștia mea, iar în această seară l-am învins pe Goliat!”, a adăugat James Talarico.