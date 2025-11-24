Platforma lui Elon Musk a dezvăluit că mulți dintre patrioții MAGA, urmăriți de sute de mii de americani, locuiesc de fapt în țări ca Bangladesh

Donald Trump alături de Elon Musk în Biroul Oval în data de 30 mai 2025, când miliardarul se pregătea să renunțe la conducerea DOGE, departamentul de eficientizare pe care l-a condus în cadrul administrației președintelui american, FOTO: Molly Riley-White House / Zuma Press / Profimedia Images

Platforma social media „X” deținută de Elon Musk a lansat în weekend o nouă funcționalitate numită „Despre acest profil”, iar haosul a început imediat, scrie Gizmodo.

Utilizatorii pot folosi această funcționalitate nouă pentru a vedea mai multe informații despre conturile altor persoane și grupuri, ca de exemplu de câte ori și-au schimbat numele de utilizator, când s-au alăturat platformei și unde anume se află.

Ultima dintre aceste opțiuni a stârnit destul de multă agitație în SUA după ce utilizatorii „X” au descoperit că multe dintre conturile de influenceri MAGA, mișcarea patriotică a președintelui Donald Trump, nici măcar nu sunt bazate în Statele Unite.

Unul dintre exemple este @MAGANationX, un cont cu aproape 400.000 de urmăritori. Acest cont pretinde că este o „Voce patriotică America Întâi”, dar noua funcție dezvăluie că, de fapt, este bazat în Europa de Est.

Contul de „X” MAGA Nation, FOTO: Captură de ecran

Un alt cont, numit @1776General_, care afirmă în descrierea sa că este „american prin etnie”, este de fapt bazat în Turcia.

Un alt cont, cu numele de utilizator „America First”, este de fapt bazat în Bangladesh. Un cont care a scris că Trump oferă „EXACT ceea ce a votat” și pretindea că se află în statul american Virginia era, de fapt, încă un cont din Europa de Est, după cum s-a aflat. „Lista continuă la nesfârșit”, scrie site-ul tech Gizmodo.

Conturi de fani pentru familia lui Donald Trump în Nigeria și Macedonia

Multe conturi de fani ai familiei Trump erau de asemenea bazate în străinătate, de la un fan Barron Trump din Europa de Est, la un cont nigerian dedicat Ivankăi Trump și un cont macedonean pentru știri despre Kai Trump, fiica lui Donald Trump Jr.

Donald Trump a dezvăluit la finalul lunii trecute că a reluat legăturile cu Elon Musk și l-a lăudat din nou după războiul public izbucnit între cei doi la scurt timp după ce miliardarul a părăsit vara aceasta așa-zisul Departament pentru Eficientizare Guvernamentală (DOGE) din cadrul administrației de la Casa Albă.

Săptămâna trecută miliardarul a fost invitat pentru prima oară la Casa Albă după izbucnirea conflictului în timpul căruia Trump l-a amenințat inclusiv cu expulzarea.

Însă nu este vorba doar de conturile MAGA. Un cont acum șters, cu peste 50 de mii de urmăritori, care pretindea în descrierea sa că este un „democrat mândru” și un „vânător profesionist de MAGA”, era de fapt bazat în Kenya.

Scopul noii funcționalități, potrivit șefului de produs al platformei X, Nikita Bier, este de a-i ajuta pe utilizatori „să verifice autenticitatea conținutului pe care îl văd pe X”.

Unele conturi ar putea folosi și VPN-uri, servicii care permit schimbarea adresei IP pentru a arăta că un utilizator este într-o altă țară decât cea în care se află de fapt. Pentru a ține cont de acest lucru, un inginer care a analizat platforma susține că X poate detecta conexiuni VPN și poate marca informațiile privind locația unui cont drept „Țara sau regiunea ar putea să nu fie precisă”. Unele conturi de pe X afișează deja această etichetă.

Suspiciuni că astfel de conturi sunt folosite în campanii de influențare

De cele mai multe ori însă, funcția i-ar putea ajuta pe utilizatori să înțeleagă ce conturi ar putea avea agende ascunse.

De exemplu, mai multe conturi cu conținut similar care mint în privința locației și par a fi bazate în aceeași regiune ar putea indica faptul că fac parte dintr-o fermă de boți.

Conturile care mint despre locația lor ar putea fi, de asemenea, instrumente folosite într-o campanie de influență străină – fie prin operațiuni de ferme de boți îmbunătățite cu inteligență artificială, fie prin plătirea unor utilizatori individuali, entități străine ar putea încerca să schimbe opinia publică sau să provoace polarizare politică prin promovarea unor narațiuni false și răspândirea dezinformării.

Rusia, China, Iran, Israel și chiar Statele Unite au fost acuzate că desfășoară campanii de influență străină pe rețelele sociale.