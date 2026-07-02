PNL răspunde acuzațiilor de la Tribunalul București și CSM. Liberalii cer instanței explicații „clare și transparente”

Liberalii transmit că respectă justiția, dar cer în continuare explicații pentru modul în care au fost înființate cele 6 completuri de judecată specializate pe cauzele care vizează partidele politice, la câteva zile după ce partidul a fost dat în judecată de către membri care se află în conflict cu deciziile conducerii.

Replica PNL vine după ce Consiliul Superior al Magistraturii, președintele Tribunalului București și șefii curților de apel au ieșit public și au acuzat partidul de „atacuri absolut inacceptabile la adresa instanțelor”.

„Partidul Național Liberal respectă independența justiției, hotărârile instanțelor și dreptul fiecărei instanțe de a-și organiza activitatea potrivit legii. Tocmai din acest motiv, considerăm că orice măsură administrativă privind organizarea activității judiciare trebuie să fie nu doar legală, ci transparentă și lipsită de orice aparență de arbitrariu”, transmit liberalii joi printr-un comunicat de presă.

De asemenea, partidul condus de Ilie Bolojan spune că reacțiile Tribunalului București și CSM „nu răspund întrebărilor legitime ridicate în spațiul public cu privire la constituirea, în data de 23 iunie 2026, a completurilor specializate pentru cauzele privind partidele politice”.

Ei transmit că e justificat să ceară explicații instanțelor pentru că în ultimii 20 de ani, pentru că au existat putine cauze care privesc partidele politice, nu a fost nevoie de „constituirea unor asemenea completuri specializate”.

Înființarea completurilor acum „ridică în mod firesc întrebări”

„Faptul că această necesitate apare tocmai acum ridică în mod firesc întrebări care merită un răspuns clar”, spun liberalii.

De asemenea, ei atrag atenția asupra faptului că cele 6 completuri au fost create „exact în momentul în care au fost înregistrate dosarele formulate de contestatarii din PNL”, fără să fie făcute publice criteriile după care au fost selectați judecătorii.

Comunicatul de presă al PNL vorbește și despre standardele internaționale impuse de OSCE și de Comisia de la Veneția, care „consacră principiul autonomiei partidelor politice ca asociații private”.

Liberalii spun că în baza acestor norme, partidele politice au libertatea de a-și interpreta propriul statul, de a-și alege propria conducere sau de a soluționa conflictele interne.

„Intervenția autorităților statului trebuie să fie una limitată și proporțională, după epuizarea mecanismelor interne de soluționare a litigiilor”, mai subliniază ei.

În final, liberalii transmit din nou că vor continua „să își exercite toate drepturile procesuale exclusiv prin mijloacele prevăzute de lege și Constituție”.

Tribunalul București și CSM acuză presiuni din partea PNL

„Astfel de acțiuni, desfășurate de un partid politic prin comunicare publică, în condițiile în care actele interne ale acestuia sunt în curs de analiză judiciară la Tribunalul București, trebuie respinse categoric”, a transmis joi președintele Tribunalului București, judecătorul Cosmin Sterea-Grossu.

Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat la scurt timp de la poziția publică a Tribunalului București, acuzând escaladarea discursului public „îndreptat împotriva instantelor judecătorești”

Instituția acuză că declarațiile PNL „sunt fără precedent, iar gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formațiuni politice care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești”.

CSM cere „tuturor actorilor politici să înceteze orice discurs sau demers susceptibil să exercite presiuni asupra instanțelor judecătorești și să își valorifice drepturile exclusiv prin mijloacele procedurale prevăzute de lege, cu respectarea independenței justiției, a autorității hotărârilor judecătorești și a valorilor constituționale care stau la baza statului de drept”.

Și preşedinţii celor 16 curţi de apel din România aureacționat printr-un comunicat postat pe site-ul CSM și „atrag atenția” asupra „degradării discursului public şi asupra acţiunilor repetate de reducere până la negare a principiului independenţei justiţiei”. Ulterior, același mesaj a fost trimis apoi și de președinții celor 50 de tribunale din țară.

Tribunalul București a suspendat provizoriu deciziile Congresului. Aripa Bolojan a acuzat eludarea legii

Miercuri, Tribunalul București a decis să suspende provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care liberalii au convocat Congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL și și-a stabilit o nouă echipă.

Acțiunea din instanță a fost inițiată de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

Robert Sighiartău, ales secretar general al partidului de către Congres, spunea că „acesta nu mai este un simplu conflict politic”.

Sighiartău a amintit și de decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda decizia PNL de a nu vota Guvernul Veștea și cea privind excluderea liberalilor care nu respectă prima hotărâre, unde contestația liberalilor care i se opun lui Bolojan a fost „admisă în doar două ore, fără citarea PNL și fără posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare”.

PNL a reacționat, după decizia Tribunalului București, și printr-un comunicat de presă în care a condamnat implicarea instanței în conflictul intern al partidului.

„Este o decizie fără precedent, care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secție nou-înființată are nevoie de avizul CSM”, au transmis ieri liberalii.