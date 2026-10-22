„Poate dura câteva zile”. Noul mesaj trimis de Revolut clienților după pana majoră de marți

Banca digitală Revolut le-a trimis joi un mesaj clienților săi, informându-i că se pot aștepta ca unele tranzacții efectuate în timpul căderii serviciilor de marțea aceasta s-ar putea reflecta în soldurile conturilor lor abia peste câteva zile.

„Ne cerem scuze pentru problemele tehnice apărute pe 20 octombrie, când serviciile Revolut au fost afectate de un incident apărut la Google Cloud. Vrem să te asigurăm că fondurile tale și datele personale sunt în siguranță și au rămas protejate pe durata incidentului”, și-a început Revolut mesajul către clienți.

„Problema a fost remediată în aceeași zi, iar contul tău Revolut funcționează din nou normal. Dacă ai efectuat o plată sau ai primit o rambursare pe card în perioada incidentului, poate dura câteva zile până când soldul se actualizează și tranzacția apare în cont. Facem tot posibilul să procesăm aceste tranzacții cât mai repede”, continuă acesta.

„Știm cât de mult contează să ai mereu acces la contul tău. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create. Lucrăm deja la optimizarea proceselor nostre pentru a-ți asigura o experiență mai bună în viitor. Dacă ai întrebări sau ai nevoie de ajutor, echipa noastră de suport este disponibilă nonstop prin chatul din aplicație”, s-a încheiat mesajul.

Motivul pentru care serviciile Revolut au căzut marți

Unii utilizatori din România au primit marți următorul mesaj la încercările de accesare a aplicației: „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”.

Alții puteau intra în aplicație dar nu au putut efectua unele operațiuni, precum schimburi valutare mutarea de fonduri între conturi.

De asemenea, unii clienți au reclamat că nu pot retrage bani de la bancomat cu cardurile Revolut sau nu au acces la servicii pe care le au legate de acestea, de exemplu închirierea unui scuter electric.

Sute de români au raportat pe site-ul de profil Downdetector, începând cu ora 09:00, că au probleme cu accesarea aplicației.

Google a dezvăluit ulterior în cursul zilei că un „incident legat de alimentarea cu energie electrică”, care a afectat serviciile sale de operare a infrastructurii de cloud computing din Londra, a provocat perturbări pe scară largă ale serviciilor Revolut în Marea Britanie și alte țări europene, inclusiv România.

Serviciile Revolut au redevenit funcționale abia marți seara.

Problemele tehnice au afectat și alte bănci, precum Lloyds din Marea Britanie.