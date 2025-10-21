Polonia afirmă că Rusia știe ce se va întâmpla dacă Putin va încerca să ajungă prin spațiul ei aerian la Budapesta

Polonia l-a avertizat marți pe președintele rus Vladimir Putin să nu încerce să tranziteze spațiul său aerian în drum spre un summit în Ungaria cu președintele american Donald Trump, Varșovia afirmând că ar putea fi obligată să pună în aplicare un mandat internațional de arestare pe numele liderului de la Kremlin, relatează Reuters.

Trump a anunțat săptămâna trecută că intenționează să se întâlnească cu Putin în capitala ungară Budapesta ca parte a eforturilor sale de a media încheierea războiului din Ucraina.

Curtea Penală Internațională (CPI), cu sediul la Haga, a emis în 2023 un mandat de arestare pe numele lui Putin, acuzându-l de deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina, o crimă de război. Rusia nu recunoaște jurisdicția CPI și respinge acuzațiile.

„Nu pot garanta că o instanță poloneză independentă nu va ordona guvernului să escorteze un asemenea avion la sol pentru a-l preda pe suspect Curții de la Haga”, a declarat marți ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski pentru postul Radio Rodzina.

Cum poate ajunge Vladimir Putin la Budapesta pentru întâlnirea cu Trump

Mandatul emis de CPI obligă statele membre ale instanței să-l aresteze pe Putin dacă acesta pășește pe teritoriul lor.

„Cred că partea rusă este conștientă de acest lucru. Prin urmare, dacă summitul va avea loc – sperăm, cu participarea victimei agresiunii – avionul va folosi o rută diferită”, a spus Sikorski.

Ungaria, al cărei premier Viktor Orbán menține relații cordiale cu Rusia, a declarat că va asigura posibilitatea ca Putin să intre în țară pentru summit și să se întoarcă acasă ulterior.

Pentru a evita traversarea Ucrainei, însă, delegația rusă ar trebui să zboare prin spațiul aerian al cel puțin unei țări membre a Uniunii Europene. Toate statele UE sunt membre ale CPI, deși Ungaria se află în proces de retragere din instanța internațională în urma unei decizii luate anul acesta.

Ungaria a sfidat la începutul lunii aprilie și mandatul de arestare remis de CPI pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, primindu-l pe acesta într-o vizită oficială efectuată la Budapesta.

Ministrul bulgar de externe Georg Georgiev a declarat luni, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, că țara sa este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta.

Polonia s-a numărat printre cei mai fermi susținători ai Kievului după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.