Polonia l-a arestat pe „Volodimir Z”, scafandrul ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductelor Nord Stream

Volodimir Z., un instructor ucrainean de scufundări căutat de Germania pentru presupusa sa implicare în exploziile gazoductelor Nord Stream în 2022, a fost reținut în Polonia, a declarat marți avocatul său citat de Reuters.

Descrise atât de Moscova, cât și de Occident drept un act de sabotaj, exploziile din septembrie 2022 au întrerupt în mare parte livrările de gaz rusesc către Europa, marcând o escaladare majoră a conflictului din Ucraina și reducând aprovizionarea energetică a continentului. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice implicare.

„În această dimineață, el a fost reținut într-un oraș din apropierea Varșoviei”, a declarat avocatul lui Volodimir Z., Tymoteusz Paprocki.

Postul privat de televiziune RMF a fost primul care a relatat despre arestare. Potrivit acestuia, Volodimir Z. a fost reținut la Pruszków, la vest de capitala Varșovia.

Scafandrul ucrainean va contesta predarea sa către autoritățile germane

Paprocki a declarat că va lupta împotriva transferului acestuia în Germania, argumentând că executarea mandatului european de arestare emis pe numele său este inadmisibilă, având în vedere războiul Rusiei în Ucraina.

„Atacul asupra infrastructurii Nord Stream privește unul dintre proprietarii conductei, Gazprom, care finanțează direct operațiunile militare din Ucraina”, a spus el. Gazprom este gigantul de stat rus din domeniul gazelor.

Ministerul Justiției german și Parchetul Federal nu au răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta situația. Procurorii polonezi nu au făcut, de asemenea, niciun comentariu imediat.

Germania a emis un mandat de arestare pe numele unui instructor ucrainean de scufundări în luna august a anului trecut, anchetatorii germani crezând că un ucrainean care locuia în Polonia a fost unul dintre scafandrii care în 2022 au montat explozibilul pe gazoductele NordStream.

În august, poliția italiană a arestat un bărbat ucrainean suspectat că ar fi coordonat actul de sabotaj. Bărbatul, identificat doar ca Serhii K., intenționează să își ducă lupta împotriva extrădării până la cea mai înaltă instanță din Italia, după ce o instanță inferioară a ordonat extrădarea sa în Germania.

Procurorii polonezi au declarat în august pentru Reuters că au primit un mandat european de arestare emis de Berlin în legătură cu atacul asupra conductelor Nord Stream, însă că suspectul părăsise deja teritoriul polonez.

Conductele de gaz „Nord Stream” sunt oprite de 3 ani

Anchetatorii germani cred că Volodimir Z. a făcut parte dintr-o echipă care a amplasat explozibilii, au relatat în august ziarele Süddeutsche Zeitung și Die Zeit, împreună cu postul ARD, citând surse anonime.

Exploziile au distrus trei dintre cele patru conducte Nord Stream, care deveniseră un simbol controversat al dependenței Germaniei de gazul rusesc după invazia Moscovei în Ucraina.

Rusia a acuzat Statele Unite, Marea Britanie și Ucraina pentru exploziile care au tăiat în mare parte accesul gazului rusesc la profitabila piață europeană. Aceste țări au negat implicarea.

Germania, Danemarca și Suedia au deschis fiecare investigații asupra incidentului, iar autoritățile suedeze au descoperit urme de explozibili pe mai multe obiecte recuperate de la locul deflagrațiilor, confirmând că exploziile au fost acte deliberate.

Investigațiile suedeze și daneze au fost închise în februarie, fără a fi identificat vreun suspect.