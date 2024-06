Ponturi cu plaje pentru nudism, din țară și străinătate, de la nudiști cu experiență din România: „Este important să fii în regulă cu corpul tău, indiferent dacă ai 50 sau 150 de kilograme”

Am adunat câteva opțiuni de plaje unde se practică nudismul în România și în străinătate și am stat de vorbă și cu cinci români care au adoptat acest stil de viață pentru a afla de la ei mai multe ponturi.

Se spune că nudismul face parte din naturism, o practică colectivă care are ca scop revenirea la natură și la viața simplă. Valorile naturiștilor cuprind dimensiunea socială, respectul față de ceilalți, toleranța și convivialitatea, iar noțiunile precum perversitatea sau exhibiționismul nu își au locul.

În esență, nudismul încearcă o întoarcere la starea naturală umană, unde corpul gol este doar un corp, ferit de priviri insistente și cu subînțeles. Dacă îți place să faci plajă fără textile și vrei să te simți complet liber la malul mării, iată câteva locuri din România unde poți face asta.

Plajele (ne)amenajate românești unde se întâlnesc nudiștii

Plaja „La hamace”, Eforie. FOTO: Facebook/ La hamace

Pe litoralul românesc există trei plaje recunoscute și amenajate, unde se practică nudismul. În Costinești, la Golful Francezului, o plajă în general liberă, nu foarte mare, unde accesul se face dintr-un drum de țară, neamenajat, iar între Eforie Nord și Eforie Sud mai există o plajă dedicată nudiștilor, „La hamace”, amenajată cu bar, umbrele și șezlonguri.

În Vama Veche, pe de altă parte, înspre 2 Mai, nudismul era foarte des întâlnit cu ani în urmă. Odată cu modernizarea și popularizarea locului, spațiile celor care vor să facă plajă goi s-au restrâns, însă, în general, în zona dinspre Cherhana, unde oamenii încă mai stau la cort, se poate face nudism fără probleme.

Tot aici există „Plaja de carte”, un loc chill, cu muzică bună, foarte relaxant și amenajat boem, unde te poți dezbrăca în voie. În ceea ce privește locurile neamenajate, plaja Tuzla mai este o opțiune, într-un colț al ei, departe de zonele hip care s-au deschis la malul mării.

Plajele Corbu și Vadu au început să fie din ce în ce mai frecventate de turiști, dar sunt destul de lungi, astfel încât să găsești spații în care să fii doar tu.

Un alt loc ideal pentru cei lipsiți de inhibiții este plaja Sulina, unde mulți aleg să stea goi, dar și plaja de la 2 Mai, recunoscută drept „plaja de nudiști”, de zeci de ani, unde oamenii se bucură pe deplin de soare.

Plaja Sfântu Gheorghe din Deltă este de asemenea o plajă lată, unde poți găsi un loc pentru a face nudism, fără să fii deranjat de cei din jur.

5 plaje de nudiști din Europa

Plaja de nudiști Cap d’Agde, Franța. FOTO: Pascal Guyot / AFP / Profimedia Images

Paradise Beach din Mykonos, Grecia

Aici vei descoperi primul loc deschis nudiștilor de pe insulă și este unul dintre cele mai populare din zonă. Atmosfera este relaxată și ideală pentru iubitorii de petreceri, deoarece muzica nu se oprește de dimineața până seara.

Red Beach, Creta

Înconjurată de stâncile roșiatice din zonă, la doar 20 de minute de Matala, la malul unei ape turcoaz, vei găsi o plajă retrasă și foarte frumoasă unde poți face nudism și unde te vei simți aproape de natură.

Cap d’Agde, Franța

Poziționată pe coasta Mediteranei, în partea de sud-est a Franței, plaja include unul dintre cele mai complexe și bine amenajate resorturi naturiste din lume. Practic, locul se mai numește și „Orașul gol”, deoarece aici găsești restaurante, bănci, magazine, cluburi de noapte, și mai tot ceea ce ai nevoie pentru viața de zi cu zi.

Nu ești obligat să porți haine prin resort, deși mulți aleg să o facă, iar plajele special amenajate te invită să renunți la textile. Dacă alegi un astfel de loc pentru o vacanță, în mod cert vei avea parte de o experiență interesantă.

Platja Es Cavallet, Ibiza, Spania

Ibiza este o insulă superbă, recunoscută pentru viața de noapte și atmosfera relaxată. Plaja Es Cavallet a fost special concepută pentru doritorii de nudism, înconjurată de verdeață și nisip fin. Sunt foarte multe baruri pe plajă unde poți alege să te relaxezi și să bei un cocktail, iar seara poți merge la unul dintre cluburile populare din oraș, și să dansezi până în zorii zilei.

Lido di Dante, Ravenna, Italia

În Italia există o comunitate activă de nudiști, dar plajele destinate acestora au fost legalizate abia la începutul secolului 21. Plaja Lido di Dante este recunoscută oficial de comunitate și adună an de ani entuziaștii acestui stil de viață, într-un background superb, la Marea Adriatică.

„Îți trebuie o oarecare doză de curaj să fii complet dezbrăcat pe plajă”

Alex, 39 de ani, lucrează într-un departament financiar pentru o companie multinatională din România. A început să facă nudism în 2010, când avea 27 de ani, într-o vacanță la Motru.

„A fost o experiență plăcută într-o zi de august foarte însorită și pe care îmi doream să o mai repet”, zice el. Vara următoare s-a documentat despre plajele de nudiști de pe litoral și a aflat mai multe despre „legendara plajă pentru nudiști din Eforie Nord, la granița dintre nord și sud.”

Nu și-a mai scos slipul din bagaj în acel concediu. „Am făcut naveta sud-nord și am profitat de acel petic de paradis unde toată lumea era și se simțea liberă, și unde m-am conectat 100% cu soarele, nisipul și marea.

Este o senzație grozavă pe care cred că toată lumea ar trebui să o încerce cel puțin o dată în viață. Este plaja mea preferată din România și nu am avut niciodată vreo experiență neplăcută, nici din partea autorităților, nici din partea altor turiști. Dimpotrivă, am putut chiar să leg discuții plăcute cu oameni drăguți cu care m-am revăzut acolo pentru tot restul sejurului. În străinătate nu am practicat încă nudismul”, adaugă Alex.

El crede că marea prejudecată despre nudiști este faptul că ar fi „perverși nerușinați.”

„Nimic mai fals. Nudismul nu are nicio legătură nici cu sexul și nici măcar cu exhibitionismul. Aș merge în continuare acolo, chiar dacă nu ar mai fi nimeni pe acea plajă. Nu te duci să fii văzut, să deranjezi, să-ți fluturi toate cele pe o plajă. Nimeni nu face sex acolo. Te duci să trăiești o experiență unică, extrem de plăcută și reconfortantă și să simți că ești în comuniune totală cu natura. Cel puțin așa fac și simt eu”, explică bărbatul.

El își dorește din ce în ce mai multe astfel de plaje la Marea Neagră. „Îți trebuie o oarecare doză de curaj să fii complet dezbrăcat pe plajă, dar este foarte important să fii tu în regulă cu tine, cu corpul tău, indiferent dacă ai 50 de kilograme sau 150 de kilograme. Viața e prea scurtă să ne-o trăim cu gândul la ceilalți”, încheie Alex.

„Un sfat pentru cei care doresc să experimenteze nudismul ar fi să o facă decent”

Plaja de carte, Vama Veche. FOTO: Facebook/ Plaja de carte

Mihaela are 41 de ani și este o farmacistă din Iași care a început să practice nudismul în urmă cu șase ani, din dorința de a se bucura pe deplin de soare și pentru „sentimentul de libertate” pe care i l-a adus. Ea a fost la Golful Francezului, în Vamă și La Hamace în Eforie Nord, locuri unde nu a întâmpinat probleme majore:

„La Eforie Nord plaja este în special frecventată de persoane LGBT și am avut ocazia să întâlnim oameni frumoși și să vedem lucrurile din perspectiva lor. Însă există și persoane pentru care nudismul este perceput altfel decât plăcerea de a te bucura de soare.

Un sfat pentru cei care doresc să experimenteze nudismul ar fi să o facă decent, să se bucure de soare, de nisip, de mare. Ca în orice comunitate există și oameni care îi fac pe cei din afară să generalizeze și să-i privească pe toți ca perverși sau în căutare de parteneri. Și nu așa ar trebui să fie privit acest stil de viață”, explică ea.

„A nu se confunda nudismul cu exhibiționismul”

Adrian s-a născut în America de Sud, vine dintr-o familie cu origini etnice multiple, este căsătorit cu o româncă și ambii practică nudismul peste tot în lume. „Sunt nudist de la patru ani, de când mama, nudistă și ea, m-a luat pentru prima oară cu ea la plajă. La mine în familie toți suntem nudiști – eu, soția, copiii, bunica etc.”, povestește bărbatul.

El mărturisește că există și plaje unde oamenii vin special pentru sex, dar subliniază că „nudismul nu trebuie confundat cu exhibiționismul.”

„Nudismul înseamnă o stare de bine. Toți ne-am născut dezbrăcați, nu? Înseamnă respect pentru corpul uman, așa cum romanii și grecii aveau acest respect; nu uita că jocurile olimpice antice se desfășurau cu oameni total dezbrăcați.

E și o stare mentală excelentă, cunosc persoane care au ieșit din depresii urâte pentru că au mers la nudiști. Atenție, nudismul înseamnă că stai dezbrăcat doar în locuri amenajate pentru nudism și, din păcate, de multe ori se confundă cu exhibiționismul, ceea ce e total greșit”, continuă el.

Adrian oferă și câteva recomandări de plaje doritorilor: El Torn, Tarragona, Maspalomas, Gran Canaria, plaja Marbella din Barcelonas, parcul Tiergarten din Berlin sau Cape D’Agde din Franța.

„Practic nudismul doar alături de soția mea. Nu cred că voi merge vreodată singur”

Ștefan și Ioana, 32 de ani, sunt doi antreprenori din București care au început să facă nudism în luna lor de miere, în 2014, în Tenerife, „de curiozitate, dar mai ales datorită faptului că iubesc natura.”

Tânărul spune că nu a avut niciodată niciun fel de problemă pe plajele din România sau din afară, chiar dacă au fost „mai mereu cei mai tineri nudiști de acolo și unii chiar atrăgători din punct de vedere fizic.”

La noi în țară, el ar recomanda Vadu, Gura Portiței, Sfântu Gheorghe sau Sulina, drept locuri unde „poți face plajă gol liniștit.” În Grecia, continuă Ștefan, a făcut nudism pe toate plajele unde a fost – Lefkada, Corfu, Zakinthos, Skiathos și Creta – dar s-a așezat la marginea lor.

„Mă simt bine când fac nudism, e greu de explicat în cuvinte”

Dana este o tânără de 34 de ani din Brăila care a început să facă nudism la vârsta de 14-15 ani. Așa cum povestește, plaja ei preferată este cea din Vama Veche.

„Pentru mine nudismul înseamnă totul, iar cei care practică asta nu sunt perverși și nudismul nu înseamnă neapărat sex. Ar fi bine să încetăm să-i mai judecăm pe cei care-s diferiți de noi”, zice ea. Tânăra a făcut nudism și în Lefkada și Corfu, dar în locuri izolate, nu pe plaje special amenajate pentru asta.

„Grecia e fantastică, mai ales insulele. La noi e cam greu, dar cel mai mișto mi se pare în Vamă, unde lumea se comportă normal și nu te judecă.” Dana susține că nudismul este un stil de viață pentru ea, nu mai concepe să meargă la plajă cu textile, dar mărturisește că există „și o doză de sexualitate” în această practică.

„Îmi place să stau goală, să privesc și să fiu privită. Nu cred că e ceva rău în asta, dar mă simt altfel, liberă. E greu de explicat în cuvinte, de asta nudismul trebuie trăit pe propria piele.”